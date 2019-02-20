Ликвидация свалок на острове Врангеля снизило число конфликтов с белыми медведями

Ликвидация свалок пищевых отходов и соблюдение мер безопасности помогли снизить количество конфликтных ситуаций с белыми медведями на арктическом острове Врангеля , теперь хищники реже задерживаются у человеческого жилья. Тем не менее, с наращиванием присутствия людей в Арктике число проблем с этими хищниками будет увеличиваться, считает директор заповедника "Остров Врангеля" Александр Груздев

На архипелаге Новая Земля из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов с 9 февраля введен режим ЧС. В районе поселка Белушья Губа заметили 52 белых медведей. Отмечались случаи агрессивного поведения этих животных, проникновения в жилые и служебные помещения. Возможными причинами нашествия эксперты называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок, которые привлекают медведей. Спустя 10 дней, 19 февраля, режим ЧС был снят.

"Так как свалок с пищевыми отходами у нас нет, медведи не задерживаются. Ранее были случаи, когда работники сторонних организаций, которые находятся на острове, пытались устраивать свалки с пищевыми отходами, тогда медведи собирались на этой территории и задерживались на долгий период. В итоге это создавало напряженные ситуации. Сейчас все отходы уничтожаются, поэтому медведям нет смысла задерживаться в поселке", — сказал ТАСС Груздев.

Он уточнил, что сейчас на острове Врангеля медведей немного: самки еще в берлогах, их выход начнется в начале марта. Отмечаются редкие заходы животных на центральный кордон заповедника "Ушаковское", но в основном эти медведи "проходные", они проводят жизнь на льду. Сейчас море покрыто льдом, и медведи могут эффективно охотиться здесь, им нечего делать на земле.

"Существенное увеличение количества хищников на той или иной территории, как правило, связано с ледовой обстановкой, сколько медведей высадилось на берег с отходом или разрушением льда, и наличием еды. Например, на острове Врангеля в 2017 году было отмечено небывалое количество медведей — более 700 особей. Часть из них собралась около туши гренландского кита, которого прибило к берегу, там они и кормились. Должны быть устранены свалки пищевых отходов, это основная причина их концентрации на одном месте", — сказал директор заповедника, уточнив, что в 2017 году медведи ушли в море, когда установился лед.

По словам Груздева, на острове Врангеля для защиты от медведей применяются в основном общедоступные средства защиты, такие как фальшфейеры, ракеты, перцовые противомедвежьи спреи, на окна устанавливают решетки с шипами, которые мешают медведю забраться в дом. Он отметил, что эксперты давно говорят о необходимости разработки спецсредств, предназначенных для эффективной дистанционной защиты от крупных хищников, которые бы не убивали их, но пока они не разработаны.

"К сожалению, пока наши призывы остаются без ответа, хотя присутствие в Арктике только нарастает и проблем с медведями будет больше. В случае отстрела этого опыта уже не будет", — считает эксперт.

Остров Врангеля

Весной 2019 года, когда медведицы начнут вместе с медвежатами выходить из берлог, на острове Врангеля планируется впервые начать наблюдения за ними при помощи дронов. Техника необходима, чтобы вести точный учет берлог, многие из которых сложно найти на местности. Также дроны помогут установить, сколько медвежат родилось после выхода медведиц с потомством из берлог. Сейчас чукотско-аляскинская популяция белого медведя является одной из крупных в мире, ее состав ученые определяют в 3,3 тыс. особей.

Государственный природный заповедник "Остров Врангеля" располагается на одноименном острове в Северном Ледовитом океане и острове Геральд между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Общая площадь — 2,2 млн га, в том числе площадь акватории — 1,4 млн га. Заповедник расположен полностью в пределах Чукотского автономного округа.

На острове Врангеля нет постоянного населения, а временное составляют метеорологи, сотрудники заповедника и военные