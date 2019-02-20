Вытрезвители могут возродить в России 

Член Совета Федерации Игорь Каграманян выдвинул инициативу о возрождении вытрезвителей в стране.
Предполагается, что сотрудники полиции будут доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители, а свое пребывание там станут оплачивать сами нарушители.
Вытрезвители упразднили в России 8 лет назад. В настоящее время с пьяными гражданами работает полиция или служба «скорой помощи».
В Министерстве здравоохранения считают, что возрождение вытрезвителей позволит предотвращать некоторые преступления и обеспечивать сохранность жизни граждан, сообщают «Известия».