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Вытрезвители могут возродить в России 

Вечерняя Москва
Фото: pixabay.com
Член Совета Федерации Игорь Каграманян выдвинул инициативу о возрождении вытрезвителей в стране.
Предполагается, что сотрудники полиции будут доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители, а свое пребывание там станут оплачивать сами нарушители.
Вытрезвители упразднили в России 8 лет назад. В настоящее время с пьяными гражданами работает полиция или служба «скорой помощи».
В Министерстве здравоохранения считают, что возрождение вытрезвителей позволит предотвращать некоторые преступления и обеспечивать сохранность жизни граждан, сообщают «Известия».
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Общество , Игорь Каграманян , Минздрав РФ , Совет Федерации , газета "Известия"
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