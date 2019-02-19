Белых медведей на Новой Земле захотели чипировать

По его словам, специалисты планируют произвести чипирование животных, проверить места скопления твердых коммунальных отходов, а также "посмотреть за медведями". Суханов отметил, что сроки выполнения работ будут зависеть от погоды.

"Ошейник позволяет отслеживать перемещение и количество медведей. Он несет научную ценность — ученые могут смотреть на сезонную миграцию, оценивать популяцию", — добавил Суханов.

Он также подчеркнул, что применение ошейников с чипами — это обычная практика, которая применяется в отношении разных животных.

9 февраля на архипелаге Новая Земля ввели режим ЧС из-за нашествия медведей на населенные пункты. В регионе отметили, что с 1983 года такого массового нашествия белых медведей не было.

Ранее власти Новой Земли рассказали о ситуации с нашествием белых медведей.