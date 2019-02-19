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Белых медведей на Новой Земле захотели чипировать 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Замначальника отдела управления Росприроднадзора по Архангельской области Игорь Суханов сообщил, что члены экспертной группы намерены чипировать нескольких белых медведей на Новой Земле после нашествия хищников на населенные пункты, передает РИА "Новости".
По его словам, специалисты планируют произвести чипирование животных, проверить места скопления твердых коммунальных отходов, а также "посмотреть за медведями". Суханов отметил, что сроки выполнения работ будут зависеть от погоды.
"Ошейник позволяет отслеживать перемещение и количество медведей. Он несет научную ценность — ученые могут смотреть на сезонную миграцию, оценивать популяцию", — добавил Суханов.
Он также подчеркнул, что применение ошейников с чипами — это обычная практика, которая применяется в отношении разных животных.
9 февраля на архипелаге Новая Земля ввели режим ЧС из-за нашествия медведей на населенные пункты. В регионе отметили, что с 1983 года такого массового нашествия белых медведей не было.
Ранее власти Новой Земли рассказали о ситуации с нашествием белых медведей.
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Общество , Игорь Суханов , РИА Новости , Архангельская Область
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