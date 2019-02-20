Кошка Шупетт может оказаться наследником кутюрье Карла Лагерфельда

Бирманская кошка по кличке Шупетт (Choupette) может оказаться главным наследником умершего во вторник кутюрье Карла Лагерфельда

Пушистая красавица появилась у Лагерфельда в 2011 году — друг попросил позаботиться о питомце, а потом не забрал его назад. За время совместной жизни с кошкой модельер написал книгу о любимице, а сама кошка обзавелась аккаунтом в сети Instagram, где на нее подписано 147 тысяч человек, и в Twitter, где число подписчиков составляет почти 50 тысяч. Как отмечает телеканал LCI, кошка сама "зарабатывала" деньги. Так, только в 2014 году за две фотосессии — одну для немецкой марки машин, а вторую для японской косметики — животное получило 3 миллиона евро.

Лагерфельд не раз говорил, что именно Шупетт — "центр его мира". В интервью на канале France3 в 2015 году модельер заявил, что "у Шупетт есть свое состояние, она наследница, и если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться". Даже говоря о похоронах, Лагерфельд, как отмечает издание Point, просил, чтобы после его смерти его кремировали, а прах бы развеяли вместе с прахом его мамы и кошки, если вдруг кошка умрет раньше него.

Как отмечает газета Figaro, во Франции запрещено оставлять наследство животным, поскольку они не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Это могло бы получиться в Германии, гражданином которой являлся модельер, но по закону в случае споров о наследстве учитывается страна проживания усопшего, которой была Франция.

"Тем не менее, существуют альтернативные решения", — отмечает газета. Например, таким решением может быть ассоциация или фонд, который бы позаботился о дальнейшей жизни привыкшей к роскоши кошки, или физическое лицо, которого бы Лагерфельд указал в завещании.