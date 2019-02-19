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Умер литературовед Евгений Марцинкевич 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ГБУК "Петербург-Концерт"
Литературовед Евгений Марцинкевич умер в Санкт-Петербурге на 96-м году жизни, сообщает «Петербургконцерт», в котором Марцинкевич трудился более 50 лет.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня на 96-м году ушел из жизни блестящий лектор, литературовед, талантливый артист Евгений Валентинович Марцинкевич. Истинный петербургский интеллигент и знаток петербургской культуры, глубокий, оригинально мыслящий человек, Евгений Валентинович снискал огромную любовь и уважение зрителей, коллег и друзей, всех истинных ценителей литературы и искусства», — говорится в сообщении на сайте «Петербургконцерта».
Литературовед проводил свои выступления в Доме Кочневой, Музее театрального и музыкального искусства, Музее А. С. Пушкина и библиотеках Петербурга.
Марцинкевич известен как автор просветительских музыкально-литературных проектов «Духовные искания русских писателей», «Земная жизнь и жизнь вечная», «Христианство и мирская власть», Искусству дань мы отдадим», «Шедевры русской литературы ХIХ века», «Избранные страницы русской литературы ХХ века».
О месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно.
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Общество , Санкт-Петербург
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