Россияне признали наличие напряжённых отношений с американцами

Большинство пользователей, опрошенных аналитической службой Рамблера, назвали отношения между Россией США «напряжёнными». Впрочем, для россиян в этом нет ничего удивительного, поскольку «так было всегда».

В опросе приняли участие 2119 человек. Респондентам было предложено оценить сегодняшние отношения между Россией и США. В качестве ответа необходимо было выбрать один из четырёх вариантов. Подавляющее большинство пользователей — 67% (1427 человек) ответили, что отношения между двумя странами всегда были напряжёнными. 22% респондентов (458 человек) выступили за необходимость поскорее наладить мирный диалог с США, поскольку риторика в обе стороны ухудшается с каждым днём. 9% (200 человек) выказали полное равнодушие. 2% (34 человека) заявили, что не интересуются политикой вообще.