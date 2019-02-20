Названы самые популярные подарки на 23 февраля

Согласно фискальным данным, в этом году мужчинам будут дарить электронные гаджеты, одежду и обувь.

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал изменение потребительского настроения россиян в преддверии Дня защитника Отечества.

«В этом году при приобретении подарков покупатели больший акцент делают на практичных категориях товаров. В частности, в этот раз мужчинам, скорее всего, подарят больше гаджетов, а также предметов одежды и обуви», — цитирует RT директора по управлению продуктами компании Дмитрия Батюшенкова.

Согласно статистике, средний чек на покупку электроники и гаджетов в 2019 году на 5% больше, чем в прошлом: он составил 7230-7260 рублей. При этом наибольшим спросом пользуются беспроводные наушники, игровые консоли и смартфоны.

Средний чек на покупку одежды составил 3120-3150 рублей, что также на 5% больше предыдущего года. Больше всего приобретают брюки, джинсы и свитеры.

В категории «авторемонт и запчасти» средний чек увеличился на 27% (5520-5550 рублей). Спросом пользуются охотничьи и рыболовные аксессуары, патроны и комбинезоны.

А вот в сегменты «рестораны и бары» все осталось практически без изменений. Средний чек здесь равен 1240-1260 рублям. При этом чаще покупают кофе, салаты и пивные напитки.