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Названы самые популярные подарки на 23 февраля 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Согласно фискальным данным, в этом году мужчинам будут дарить электронные гаджеты, одежду и обувь.
Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал изменение потребительского настроения россиян в преддверии Дня защитника Отечества.
«В этом году при приобретении подарков покупатели больший акцент делают на практичных категориях товаров. В частности, в этот раз мужчинам, скорее всего, подарят больше гаджетов, а также предметов одежды и обуви», — цитирует RT директора по управлению продуктами компании Дмитрия Батюшенкова.
Согласно статистике, средний чек на покупку электроники и гаджетов в 2019 году на 5% больше, чем в прошлом: он составил 7230-7260 рублей. При этом наибольшим спросом пользуются беспроводные наушники, игровые консоли и смартфоны.
Средний чек на покупку одежды составил 3120-3150 рублей, что также на 5% больше предыдущего года. Больше всего приобретают брюки, джинсы и свитеры.
В категории «авторемонт и запчасти» средний чек увеличился на 27% (5520-5550 рублей). Спросом пользуются охотничьи и рыболовные аксессуары, патроны и комбинезоны.
А вот в сегменты «рестораны и бары» все осталось практически без изменений. Средний чек здесь равен 1240-1260 рублям. При этом чаще покупают кофе, салаты и пивные напитки.
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