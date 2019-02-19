Скабеева раскритиковала опрос о передаче Курил

Телеведущая Ольга Скабеева резко высказалась в Twitter об опросе, проведённом среди жителей Курил насчёт передачи островов Японии . Журналистка назвала «дурацким» голосование, инициированное депутатами региональной думы.

«96% становиться японцами отказались. А если бы согласились?! Какой-то дурацкий эксперимент», — написала Скабеева.

Большинство пользователей встали на сторону журналистки.

"Смысла вообще не видел в опросе, как будто не знали что люди скажут", — заявил @Денис Науменков (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Бессмысленный опрос. Наши предки приумножали земли России.а тут опрос, отдать или нет. Какое-то вредительство», — отметил Ravil.

Впрочем, больше всего лайков собрал ироничный комментарий пользователя под ником @Добрый пивовар.

«Если бы согласились, пришлось бы включать Японию в состав РФ», — подчеркнул подписчик.