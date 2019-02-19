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Скабеева раскритиковала опрос о передаче Курил 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из программы "60 минут"/ «Россия-1»
Телеведущая Ольга Скабеева резко высказалась в Twitter об опросе, проведённом среди жителей Курил насчёт передачи островов Японии. Журналистка назвала «дурацким» голосование, инициированное депутатами региональной думы.
«96% становиться японцами отказались. А если бы согласились?! Какой-то дурацкий эксперимент», — написала Скабеева.
Большинство пользователей встали на сторону журналистки.
"Смысла вообще не видел в опросе, как будто не знали что люди скажут", — заявил @Денис Науменков (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Бессмысленный опрос. Наши предки приумножали земли России.а тут опрос, отдать или нет. Какое-то вредительство», — отметил Ravil.
Впрочем, больше всего лайков собрал ироничный комментарий пользователя под ником @Добрый пивовар.
«Если бы согласились, пришлось бы включать Японию в состав РФ», — подчеркнул подписчик.
Ранее аналогичный опрос среди жителей Курильских островов провёл ВЦИОМ. На вопрос о передаче территорий под контроль Японии, 96% проголосовавших ответили отрицательно.
Комментарии1
Общество , ВЦИОМ , Япония
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