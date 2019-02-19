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Результаты опроса жителей Курил назвали ошеломляющими 

Национальная Служба Новостей 21 минуту назад
Фото: nsn.fm
В эфире НСН политолог Марат Баширов рассказал, что глава региона полностью поддерживает мнение местных жителей о принадлежности Курильских островов России.
Согласно результатам опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ, подавляющее большинство населения Курил (96%) выступают против передачи островов Японии и считают Курильские острова российской территорией. Отмечается, что о территориальных притязаниях японской стороны осведомлены 98% респондентов.
Политолог Марат Баширов в эфире НСН назвал редкостью практически единогласное мнение жителей региона по политическим вопросам.
«Это же подавляющее большинство. 96% это практически 100%. У нас редко по соцопросам достигаются такие результаты. Ту нужно еще подчеркнуть, что такая позиция была озвучена и раньше», — заявил политолог.
По его словам, ранее врио Сахалина Валерий Лимаренко говорил, что судьба островов абсолютно решена для жителей — это российские острова. Лимаренко в своей позиции допускал только экономические взаимодействия с Японией.
«Глава региона очень четко артикулирует позицию местных жителей. Нужно так же обратить внимание, что у нас в стране нет ни одной партии, которая бы поддерживала передачу островов Японии. Ни двух, ни четырех. Кроме того у России и Японии абсолютно разный менталитет государственного управления и устройства», — уверен эксперт.
РАН: Японцам все равно на жителей Курил Марат Баширов напомнил, что в Японии парламентско-конституционная монархия, а Россия — федеративное государство. Таким образом, российские регионы имеют право на совместное ведение некоторых вопросов.
«Например, это режимы пограничных зон, это владение, пользование и распоряжение земельными ресурсами и координация международной хозяйственной детальности. Несмотря на то, что у нас граждане и субъекты все одинаковые, но все-таки думаю, что у жителей Курил и Дальнего Востока гораздо больше прав выражать мнение относительно этих островов, чем у жителей той же Москвы. Поэтому думаю, что с нашей стороны мнение жителей Курил, конечно, будет учтено. Это просто ошеломляющий результат опроса», — заключил политолог.
Напомним, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.
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Общество , Социология , Валерий Лимаренко , Марат Баширов , РАН , ВЦИОМ , Япония
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