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Познер принес публичные извинения за шутку о китайцах 

ТАСС + ещё 2 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер во вторник принес извинения телезрительнице Туяне Басановой на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу за свою реплику о китайцах в одной из серий документального сериала "Самые. Самые. Самые".
Коллегия, членом которой является Познер, во вторник рассматривает жалобу на журналиста. Его реплика в адрес китайских туристов, находящихся в резиденции Санта-Клауса, в одной из серий "Самые. Самые. Самые" возмутила Басанову.
"Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле, я понимаю редакцию госпожи Басановой, я понимаю, что это ее оскорбляет. Я приношу свои извинения
Прошу принять мои извинения абсолютно искренне", — сказал Познер.
Басанова приняла извинения и согласилась с тем, что конфликт исчерпан.
"Самые. Самые. Самые" — документальный сериал Владимира Познера и Ивана Урганта о Скандинавии и Финляндии, который демонстрировался на Первом канале.
Общественная коллегия по жалобам на прессу — некорпоративная структура гражданского общества, рассматривающая споры, касающиеся нарушения норм профессиональной журналистской этики. Сопредседателями коллегии являются глава Совета по правам человека Михаил Федотов, член Совета Федерации Владимир Лукин и эксперт по медиаэтики Юрий Казаков.
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Общество , Юрий Казаков , Иван Ургант , ВЛАДИМИР ПОЗНЕР , Владимир Лукин , Михаил Федотов , Совет по правам человека , Совет Федерации
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