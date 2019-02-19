Познер принес публичные извинения за шутку о китайцах

Журналист Владимир Познер во вторник принес извинения телезрительнице Туяне Басановой на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу за свою реплику о китайцах в одной из серий документального сериала "Самые. Самые. Самые".

Коллегия, членом которой является Познер, во вторник рассматривает жалобу на журналиста. Его реплика в адрес китайских туристов, находящихся в резиденции Санта-Клауса, в одной из серий "Самые. Самые. Самые" возмутила Басанову.

"Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле, я понимаю редакцию госпожи Басановой, я понимаю, что это ее оскорбляет. Я приношу свои извинения

Прошу принять мои извинения абсолютно искренне", — сказал Познер.

Басанова приняла извинения и согласилась с тем, что конфликт исчерпан.