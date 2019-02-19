Квачков порассуждал о предательстве Новороссии

По его словам, после смены власти в Киеве в 2014 году «украинская власть валялась на улице, и ее надо было подобрать». Квачков заявил, что вместо полного восстановления российского контроля над восточными областями Украины «Верховный главнокомандующий ограничился одним Крымом » и упустил шанс взять под контроль «наши исконные территории».

«Вот про Одесское восстание все знают, а про Харьковское восстание кто что-нибудь слышал? А предательство Новороссии, которое мы наблюдаем сейчас? Нынешняя власть не в состоянии решить эту проблему», — сказал он.

Помимо этого, Квачков высказал мнение, что «большевики-коммуняки искусственно поделили единое общество». Он отметил, что в Российской империи были великороссы, малороссы и белороссы, но «не было ни русских, ни белорусов, ни украинцев Все остальное — это попытки разрушить возникающий мир», — резюмировал он.

19 февраля Квачков выходит из колонии в Мордовии, где отбывал срок за разжигание межнациональной розни. Решение об освобождении было принято в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Украина не признает российский суверенитет над Крымом, который вошел в состав РФ в 2014 году, и считает полуостров оккупированной территорией. К оккупированным Россией территориям Украина также относит неподконтрольную ей часть Донбасса, на которой в апреле 2014 года были провозглашены Донецкая и Луганская народная республики (их независимость была признана только частично признанной Южной Осетией).