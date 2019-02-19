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С. Собянин призвал участников конкурса «Лидеры России» не бояться рисковать и не упускать возможности 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поприветствовал полуфиналистов конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. по Центральному федеральному округу (ЦФО), призвав их не бояться рисковать и не упускать возможности, которые дают современные города. Об этом он заявил в ходе церемонии открытия второго регионального полуфинала конкурса, которая прошла на территории Корпоративного университета Сбербанка.
«Главная проблема, с которой сталкиваются и которую ощущают молодые люди, молодые управленцы, — это ощущение, что у них нет возможности. Вот у Иванова, Петрова так сложилось, что просто «зеленая дорога»: все ему везет, раз за разом он делает карьеру без всяких усилий. И это глубокое убеждение, что жизнь настолько многогранна, что она каждому дает возможности, каждому. Главное — увидеть эту возможность и использовать ее. Я по жизни видел огромное количество людей, у которых была возможность, но они предпочли остаться на том месте, которое им казалось надежным, теплым. Они не хотели рисковать, потому что ты рискуешь своей судьбой, не чужой, а своей. И сделать шаг в неизвестность, рискнуть, начать заново жить — это чрезвычайно, чрезвычайно сложно. И мне кажется, как раз здесь, в этом зале, собрались именно те люди, которые способны рисковать и делать шаг в неизвестность», — сказал С. Собянин, который является наставником конкурса.
По его словам, современные города создают условия для привлечения талантливых людей, дают им возможности для развития, поскольку нуждаются в них. «Города, которые создают максимум комфортных, доброжелательных услуг для людей, для человека, привлекают таланты. А таланты, создавая новые услуги, производства, новое качество жизни, привлекают новые таланты. Поэтому города являются сгустком талантливых, энергичных людей. Именно поэтому мы с вами находимся не по разные стороны баррикад. Мы две стороны одной медали. Успешные талантливые люди и город — они не могут существовать друг без друга. И поэтому еще раз хотел вам высказать слова искренней признательности, что вы сделали шаг к тому, чтобы сделать свою судьбу интересной, динамичной, полезной для людей, беря ответственность и за свою судьбу, и за судьбу многих и многих, создавая новые пространства вокруг себя, создавая предприятия, финансовые потоки. Я надеюсь, что Москва и вы будете идти рука об руку», — добавил С. Собянин.
Как сообщается в материалах к полуфиналу, в конкурсе 2018-2019 гг. в очный полуфинальный этап в ЦФО были приглашены 947 конкурсантов, что больше чем в прошлый раз. Участки проходят конкурсные испытания в два этапа.
Первый полуфинал уже состоялся — с 15 по 18 февраля. Второй полуфинал стартовал 18 февраля и продлится еще два дня. Результат станут известны 21 февраля.
В первый день участники прошли контрольное компьютерное тестирование. По его итогам сформировался список полуфиналистов из 378 человек, из которых 375 — из Москвы. Остальные из Ивановской, Курской и Тверской областей.
Конкурс управленцев «Лидеры России» — это один из проектов автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», которая была создана указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 г. Цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
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