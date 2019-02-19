Российский военкомат украсили мемориалом адмирала Колчака

Омске на фасаде военкомата по Центральному и Советскому административным округам появилась памятная надпись о том, что в этом здании жил адмирал Александр Колчак , пишет «СуперОмск» во вторник, 19 февраля.

Мемориал открыли в рамках проекта «Третья столица» о событиях 1918 и 1919 годов, когда в Омске находилась ставка альтернативного большевистскому и возглавляемого Колчаком правительства России

Проект, как пишет издание, поддерживается министром культуры Владимиром Мединским

На стене военкомата уже имеется мемориальная табличка об отправлении из этого здания красноармейцев на фронт в годы Великой Отечественной войны, а также надписи, которые десятилетиями оставляли сами призывники.

Ранее установить в Омске памятник Александру Колчаку — русскому военному и политическому деятелю, вошедшему в историю в качестве лидера Белого движения во время Гражданской войны — не удалось из-за возникшего скандала. Противники мемориала утверждают, что в 1920 году адмирал Колчак был осужден советским судом как военный преступник, поэтому увековечить его память нельзя. В 1999 году военный суд в Забайкалье признал законность этого решения, однако, позднее в Конституционном суде постановили, что дело должно быть пересмотрено с участием стороны защиты.

В июле 2017 года в Санкт-Петербурге коммунальщики демонтировали мемориальную доску адмиралу Колчаку с дома на Большой Зелениной улице, появившуюся там в ноябре 2016 года. Согласно решению городского суда, знак повесили без учета данных о массовых репрессиях, организованных адмиралом.