Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский военкомат украсили мемориалом адмирала Колчака 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Омске на фасаде военкомата по Центральному и Советскому административным округам появилась памятная надпись о том, что в этом здании жил адмирал Александр Колчак, пишет «СуперОмск» во вторник, 19 февраля.
Мемориал открыли в рамках проекта «Третья столица» о событиях 1918 и 1919 годов, когда в Омске находилась ставка альтернативного большевистскому и возглавляемого Колчаком правительства России.
Проект, как пишет издание, поддерживается министром культуры Владимиром Мединским.
На стене военкомата уже имеется мемориальная табличка об отправлении из этого здания красноармейцев на фронт в годы Великой Отечественной войны, а также надписи, которые десятилетиями оставляли сами призывники.
Ранее установить в Омске памятник Александру Колчаку — русскому военному и политическому деятелю, вошедшему в историю в качестве лидера Белого движения во время Гражданской войны — не удалось из-за возникшего скандала. Противники мемориала утверждают, что в 1920 году адмирал Колчак был осужден советским судом как военный преступник, поэтому увековечить его память нельзя. В 1999 году военный суд в Забайкалье признал законность этого решения, однако, позднее в Конституционном суде постановили, что дело должно быть пересмотрено с участием стороны защиты.
В июле 2017 года в Санкт-Петербурге коммунальщики демонтировали мемориальную доску адмиралу Колчаку с дома на Большой Зелениной улице, появившуюся там в ноябре 2016 года. Согласно решению городского суда, знак повесили без учета данных о массовых репрессиях, организованных адмиралом.
Однако в Иркутске памятник Александр Колчаку стоит с 2004 года рядом с предполагаемым местом его расстрела в феврале 1920 года. В июле 2017 года местный суд отклонил иск о его сносе от адвоката Олега Федорова, так как заявитель не смог объяснить чем мемориал нарушает его права, свободы и законные интересы.
Последние новости
Киеву предрекли конец транзитной газовой монополии Назван процент желающих отдать Курилы россиян Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов из плена Россию
Комментарии
Общество , Олег Федоров , ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ , Александр Колчак , Правительство РФ , Омск
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Москва нырнет в циклон: по защитникам ударят морозы
Погода Статьи
На Курилах объявлена «боевая тревога»
Армия
Россиян оправдали за драку из-за еды на «Поле чудес»
Общество
Чехия обвинила Москву в разжигании экстремизма
В мире Статьи
Полицейский потерял работу из-за видео
Общество Происшествия
«Помощь братскому народу»: как отдали Крым
Политика Статьи
Обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение