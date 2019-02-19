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Полицейский потерял работу из-за видео 

Рамблер 57 минут назад
Полицейский из Пензы Роман Пираков потерял работу из-за роликов, которые он размещал в Инстаграме. В МВД сочли, что видео молодого человека оскорбляют честь и достоинство полицейских. Сам Роман не знает, какие именно ролики показались чиновникам обидными. По словам экс-полицейского, он снимал ролики о спорте и иногда юмористические видео, в которых нет ничего оскорбительного. Тем не менее, 6 февраля Романа Пиракова уволили из правоохранительных по статье. Кстати, сам Пираков говорит, что уже давно планировал оставить службу и даже писал рапорт об увольнении по собственному желанию.
Общество , Видео , Происшествия , МВД , Пенза
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