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Жалобы на качество продуктов и услуг можно будет подать в МФЦ 

Парламентская газета
Фото: КОНСТАНТИНА КАПУНОВА / ПГ
Жалобы о нарушениях прав потребителей можно будет подать через многофункциональные центры предоставления услуг. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по экономической политике рассмотрит на заседании 19 февраля.
По официальным данным, ежегодно в Роспотребнадзор поступает более 750 тысяч обращений от граждан. Чаще всего люди жалуются на качество услуг ЖКХ, образования и медицины, завышение коммунальных платежей, на обман при заказах в Интернет-магазинах, некачественные продукты в общепите, хамство и обсчёт продавцов в магазинах. В соответствии с установленным порядком, жалобу нужно подавать в Роспотребнадзор — лично или по почте. Рассматривать её должны не более 30 дней. В 2017 году более 96 процентов исков, инициированных Роспотребнадзором, были удовлетворены судами в пользу потребителей. В итоге гражданам компенсировали более 177 миллионов рублей.
Чтобы сделать процесс рассмотрения жалоб более эффективным, группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой предлагает дать людям возможность подавать обращения через МФЦ. В документе впервые определяются различные форматы возможной подачи жалоб — личные, через Интернет и МФЦ. Речь идёт обо всех видах обращений, в том числе о нарушениях санитарной и пожарной безопасности. По словам Ирины Яровой, через многофункциональные центры гражданин сможет более оперативно подать жалобу, а соответствующие службы смогут также оперативно среагировать и устранить нарушение. Депутаты считают, что после принятия законопроекта количество обращений увеличится, так как на потребительском рынке гораздо больше нарушений, чем 750 тысяч в год.
«Возможность подачи жалоб на безопасность и качество услуг и товаров через МФЦ — это простая и удобная процедура обращения. Люди, конечно, станут чаще обращаться в Роспотребнадзор, не оставляя без внимания нарушение своих прав, особенно в вопросах безопасности», — отметила Ирина Яровая.
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Общество , ИРИНА ЯРОВАЯ , Госдума , Роспотребнадзор
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