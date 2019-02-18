Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арестованный американец Калви назвал себя патриотом России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Основатель Baring Vostok Майкл Калви, который находится в следственном изоляторе «Кремлевский централ» по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный», назвал себя патриотом России и заявил, что невиновен, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.
«Он сказал, что невиновен. Сказал, что он патриот России и очень надеется на помощь Бориса Титова (уполномоченный по защите прав предпринимателей в России), которого он знает лично», — передает слова Еникеева «Интерфакс».
Калви также заявил членам ОНК, что верит в способность следствия разобраться во всем, после чего все признают его невиновным.
Еникеев добавил, что условия содержания Калви и его партнера Филиппа Дельпаля «вполне хорошие».
«Сами они тоже не жалуются, претензий к качеству еды нет, сказали, что вполне нормальная», — сообщил Еникеев.
На прошлой неделе четверо сотрудников Baring Vostok были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, в том числе основатель фонда Майкл Калви. Он арестован решением Басманного суда.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за ареста Калви сложилась чрезвычайная обстановка в российской экономике.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Якубович ответил на язвительные комментарии про раздачу еды на «Поле чудес» Представитель космонавта Леонова пояснила причину его отъезда из России Скончался герой одного из самых известных фотоснимков в истории
Комментарии
Общество , Филипп Дельпаль , АЛЕКСЕЙ КУДРИН , Майкл Калви , БОРИС ТИТОВ , Счетная палата , ФСИН , Интерфакс , Москва
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес
Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Политика В мире
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение