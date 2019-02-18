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Россиянку возмутили слова «приходите снова» на чеке похоронного бюро 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Ридус
Жительница Нового Уренгоя, недавно похоронившая свою родственницу, с возмущением обнаружила строку «приходите снова» в чеке фирмы ритуальных услуг.
© vk.com
По словам женщины, сын покойной воспринял эту надпись не как «черный юмор, а как издевательство над горем людей, потерявших близкого человека».
В свою очередь директор похоронного бюро Юрий Шабанин поклялся, что никогда раньше не замечал эту строку в чеке. В беседе с nur24.ru он также пообещал, что обязательно уберет эту фразу.
«Моя компания работает уже два года, и никто никогда не говорил мне про эту строчку в чеке, — рассказал он изданию. — Если честно, я и сам первый раз обратил на нее внимание, не понимаю, как так произошло».
В итоге Шабанин принес свои извинения.
Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Тагила уличила похоронное бюро «Обряд» в подмене гробов. По ее словам, она приобрела для похорон родного брата дорогой гроб с красивым крестом, однако во время прощания заметила, что покойного положили в совершенно иной гроб, который, по ее мнению, явно был не новым.
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