Россиян оправдали за драку из-за еды на «Поле чудес»

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Депутат вступился за голодных гостей «Поля чудес» 

Рамблер + ещё 1 12 часов назад
Разбирающие бесплатную еду зрители шоу «Поле чудес», может, и выглядят «не очень достойно», но «они же не воруют», заявил Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Виталий Милонов.
Россиян высмеяли из-за давки за еду на «Поле чудес»
«Честно говоря, я с пониманием отношусь к этому», — признался он.
По словам парламентария, порой подобное поведение выглядит «не очень красиво» и «не очень достойно», однако эти люди — актеры с «очень маленькой» зарплатой, 500 рублей в день. По этой причине Милонов отказался осуждать их за то, что они берут бесплатную еду.
«Они же не воруют», — отметил он.
При этом депутат осудил Первый канал за показ поведения зрителей. По его мнению, это «свинство» при тех гонорарах, что получают зрители. Милонов призвал руководство канала либо не показывать подобное, либо платить зрителям больше.
«Если платить им по пять тысяч, никто не будет еду эту брать», — уверен он.
Комментарии95
Общество , Видео , ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ , Госдума , РИА ФАН
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