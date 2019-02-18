Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал "Первый канал" за публикацию видео, на котором после окончания съемок зрители набрасываются на угощение, передает ФАН.
Он отметил, что не осуждает гостей программы. Депутат пояснил, что в программе снимают актеров, в том числе непрофессиональных, у которых "очень маленькие зарплаты".
"Людей, которые получают пятьсот рублей в день, я не могу за такое осуждать", — сказал он.
В то же время, он назвал "безнравственным свинством" решение авторов программы опубликовать данное видео.
"Ну, тогда платите им пять тысяч или не снимайте. Если платить им по пять тысяч, никто не будет еду эту брать", — отметил Милонов.
Ранее Леонид Якубович прокомментировал видеоролик, в котором гости студии его передачи "Поле чудес" набрасываются на барабан с привезенной участниками едой, съедают ее и забирают с собой. Ролик вызвал волну критики в соцсетях.