«Они же не воруют»: Милонов заступился за голодных гостей «Поля чудес»

Он отметил, что не осуждает гостей программы. Депутат пояснил, что в программе снимают актеров, в том числе непрофессиональных, у которых "очень маленькие зарплаты".

"Людей, которые получают пятьсот рублей в день, я не могу за такое осуждать", — сказал он.

В то же время, он назвал "безнравственным свинством" решение авторов программы опубликовать данное видео.

"Ну, тогда платите им пять тысяч или не снимайте. Если платить им по пять тысяч, никто не будет еду эту брать", — отметил Милонов.