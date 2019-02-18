Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Они же не воруют»: Милонов заступился за голодных гостей «Поля чудес» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: кадр видео
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал "Первый канал" за публикацию видео, на котором после окончания съемок зрители набрасываются на угощение, передает ФАН.
Он отметил, что не осуждает гостей программы. Депутат пояснил, что в программе снимают актеров, в том числе непрофессиональных, у которых "очень маленькие зарплаты".
"Людей, которые получают пятьсот рублей в день, я не могу за такое осуждать", — сказал он.
В то же время, он назвал "безнравственным свинством" решение авторов программы опубликовать данное видео.
"Ну, тогда платите им пять тысяч или не снимайте. Если платить им по пять тысяч, никто не будет еду эту брать", — отметил Милонов.
Ранее Леонид Якубович прокомментировал видеоролик, в котором гости студии его передачи "Поле чудес" набрасываются на барабан с привезенной участниками едой, съедают ее и забирают с собой. Ролик вызвал волну критики в соцсетях.
Газета.Ru: последние новости
Оголодавших зрителей "Поля чудес" защитил Якубович Муж Скабеевой рассказал о конфликте с украинскими журналистами Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество , Леонид Якубович , ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ , Госдума , Первый канал
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес
Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Политика В мире
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение