В России запустят масштабный общественный мониторинг школьной еды

Вопросы организации питания детей в школах обсудили участники Форума отцов в Екатеринбурге . Уполномоченные по правам ребёнка, представители Совета отцов, региональных министерств и ведомств рассказали об имеющихся практиках, проектах, а также о проблемах в этой сфере.

"В ближайшее время вместе с Советом отцов, оценив самые успешные региональные практики, мы запустим масштабный общественный мониторинг детского питания: проблема невкусной еды, "разных" столов и питания детей с особенностями станут предметом особого внимания. Сегодня есть эффективные практики, мы выберем самые удобные, предоставляющее качественную обратную связь", — сказала Кузнецова, чьи слова приводит пресс-служба.

Детский омбудсмен подчеркнула, что обратная связь о реальном положении дел позволит принять адекватные решения и устранить недостатки в организации этого важнейшего процесса.

Кузнецова в процессе обсуждения темы подчеркнула значимость общественного, родительского контроля за качеством питания: "Никакие меры не будут эффективны, если родители не будут давать обратную связь, если не будет народного контроля".

Глава Совета отцов в Нижнем Новгороде Александр Заремба рассказал о проекте "Родительский контроль", который реализуется во всех общеобразовательных учреждениях города. Ежедневно все предложения и информация о проверках в школах появляются в мессенджере, в специально созданной группе, родительский контроль Нижнего Новгорода анализирует их и передает напрямую руководству города, а далее принимаются соответствующие решения.