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В России запустят масштабный общественный мониторинг школьной еды 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Масштабный общественный мониторинг питания детей в школах будет запущен в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Вопросы организации питания детей в школах обсудили участники Форума отцов в Екатеринбурге. Уполномоченные по правам ребёнка, представители Совета отцов, региональных министерств и ведомств рассказали об имеющихся практиках, проектах, а также о проблемах в этой сфере.
"В ближайшее время вместе с Советом отцов, оценив самые успешные региональные практики, мы запустим масштабный общественный мониторинг детского питания: проблема невкусной еды, "разных" столов и питания детей с особенностями станут предметом особого внимания. Сегодня есть эффективные практики, мы выберем самые удобные, предоставляющее качественную обратную связь", — сказала Кузнецова, чьи слова приводит пресс-служба.
Детский омбудсмен подчеркнула, что обратная связь о реальном положении дел позволит принять адекватные решения и устранить недостатки в организации этого важнейшего процесса.
Кузнецова в процессе обсуждения темы подчеркнула значимость общественного, родительского контроля за качеством питания: "Никакие меры не будут эффективны, если родители не будут давать обратную связь, если не будет народного контроля".
Глава Совета отцов в Нижнем Новгороде Александр Заремба рассказал о проекте "Родительский контроль", который реализуется во всех общеобразовательных учреждениях города. Ежедневно все предложения и информация о проверках в школах появляются в мессенджере, в специально созданной группе, родительский контроль Нижнего Новгорода анализирует их и передает напрямую руководству города, а далее принимаются соответствующие решения.
Об эффективности родительского контроля за качеством и системой организации школьного питания говорила уполномоченный по правам ребёнка в Краснодарском крае Татьяна Ковалёва: регулярно проводятся анонимные опросы, анкетирование как родителей, так и детей. Детский омбудсмен сообщила, что при такой форме взаимодействия и последующего реагирования на поступающие тревожные сигналы, жалобы на качество и организацию питания детей в школах снизились в разы.
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Общество , Татьяна Ковалева , Анна Кузнецова , РИА Новости , Екатеринбург
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