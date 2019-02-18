Кому выгодно объединить Москву и область

Иногда некогда конструктивные идеи низводятся до откровенного фарса. Вот и на этот раз депутат от ЛДПР Василий Власов обратился к вице-премьеру Виталию Мутко с предположением объединить Москву с областью, превратив этого «монстра» в Московскую губернию во главе с генерал-губернатором.

Стоп! А почему собственно объединять итак крупнейшие субъекты федерации должно лицо, ответственное за строительство? Или депутату Власову известно нечто о высоких карьерных перспективах чиновника, ещё недавно ответственного за спорт. К тому же генерал-губернатор в свое время был сановником, который курировал сразу несколько губерний. Был чем-то вроде нынешнего полпреда президента. Странно, что депутат этого не знает.

Ну, а если серьёзно, то обращение депутата могло быть просто гласом вопиющего в пустыне, если бы государственное информационное агентство не обратилось бы за комментарием по такому поводу к Юрию Лужкову. Удивительно, но Юрий Михайлович в последние недели неожиданно получил возможность публично высказываться по самым разным поводам. От вовлечённости Дональда Трампа в московскую строительную индустрию до судьбы Курильских островов. Словно, действительно есть установка на возвращение пенсионера в активную политику, о чём в последнее время ходило немало инсайдерских слухов.

Вот и на это раз даже реплика элдепеэровца удостоилась лужковского комментария, распространённого РИА. Экс-мэр такую экономическую интеграцию приветствовал, сделав упор на объединении в сферах промышленности, сельского хозяйства, поставок и обеспечения региона продовольствием. А вот насчет политической стороны, организации управления таким «монстром» высказался куда осторожнее.

Создалось впечатление, что неоднократно похороненную идею объединения решили вернуть в общенациональную повестку. Хотя ещё первый губернатор Московской области Анатолий Тяжлов в красках рассказывал мне, как он буквально на полчаса опередил на приеме у Бориса Ельцина столичного коллегу Гавриила Попова и не дал президенту подписать фактически готовый указ о создании единого субъекта России-Московии.

И с тех пор идея такого слияния то возникала, то её хоронили под разными предлогами. Чаще апеллировали к тому факту, что появится трудно управляемая территория, на которую придётся более двадцати процентов российского ВВП. Фактически государство в государстве. И не будет иного управленческого решения, как придать местному главе статус, сравнимый с премьерским.

Но, как говорится, если вопрос поднимается, да ещё государственными СМИ, значит, это кому-то нужно. Ведь отчего-то с таким же ражем не пытаются протолкнуть идею объедения вначале Санкт-Петербурга и области, которая до сих пор отчего-то именуется Ленинградской.

Конечно, все, что связано с Москвой, вызывает куда больший резонанс, привлекая внимание и обеспечивая предлог для дискуссии в разных компетентных кругах. Даже если источник географической новации не столь авторитетен.

Объяснений очередного объединительного наката может быть как минимум два. Не исключено, что идея, хоть давно ушла на второй план, но её продолжают тестировать, выясняя отношение к ней со стороны общественного мнения. Ведь любому объединению должен предшествовать местный референдум. А, во-вторых, сейчас немало вбросов, призванных отвлечь внимание все той же просвещенной общественности от обсуждения и даже смакования острых социальных проблем. И тут даже пенсионер Лужков может пригодиться.