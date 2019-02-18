Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росприроднадзор: белые медведи полностью ушли от поселка на Новой Земле 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Белые медведи полностью покинули окрестности поселка Белушья губа на Новой Земле. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в управлении Росприроднадзора по Архангельской области.
С 9 февраля на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов действует режим ЧС. В районе поселка Белушья Губа были замечены 52 белых медведя, отмечались случаи агрессивного поведения животных, их проникновения в жилые и служебные помещения. Для решения проблемы на архипелаг 14 февраля прилетела группа ученых и экспертов, сформированная Росприроднадзором.
"В поселке Белушья губа и его окрестностях за последние сутки не было замечено ни одного медведя. Близ других населенных пунктов животных стало намного меньше, чем было на прошлой неделе", — сказали в ведомстве.
В управлении добавили, что группа специалистов в составе ученых, представителей местного муниципалитета, военных и силовых структур продолжают обход территории и контроль ситуации. Решается вопрос по временному усыплению белых медведей для установки на них датчиков, которые позволят отслеживать их перемещение.
Как ранее сообщал ТАСС глава администрации городского округа Новая Земля Жиганша Мусин, местной комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий принято решение снять режим чрезвычайной ситуации 19 февраля. Причиной ухода медведей он назвал появление льда, на который уходят животные, и работу группы, которая отгоняет медведей от поселков.
ТАСС: последние новости
На севере Саудовской Аравии выпал снег Глава СК поручил проверить правомерность отказа "Победы" Лановому в перелете Эксперт отверг версию шведских исследователей о гибели группы Дятлова
Комментарии
Общество , ИТАР-ТАСС , Архангельская Область
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес
Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Политика В мире
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение