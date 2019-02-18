Жириновский обвинил Лазарева в антироссийской позиции по Крыму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" обвинил певца Сергея Лазарева в том, что он не признает Крым российским.

"Сейчас Евровидение будет в мае в Израиле, кто едет? Лазарев. Что он сказал про Крым? "Крым — это Украина". Выгнать немедленно! Выгнать, чтобы близко не было этого певца", — сказал депутат.

Кроме того, политик напомнил, что певица Лолита Милявская тоже не считает полуостров российским.

"У нас уголовный кодекс есть, возбудить несколько уголовных дел, чтоб все понимали, что не трогайте территорию России", — заявил Жириновский.

В 2014 году в украинских СМИ появилось интервью с Лазаревым, в котором певец заявил, что для него Крым — это Украина. Позднее он обвинил журналистов в монтаже. По словам артиста, на самом деле он говорил о том, что ему непривычно осознавать, что полуостров стал российской территорией.

В свою очередь, Милявская в интервью YouTube-каналу Крючок.TV сказала, что в душе Крым для нее остается украинским. Однако позже артистка заявила телеканалу RT, что ее слова вырваны из контекста и речь шла только о ее внутренних ощущениях. Лолита пояснила, что в детстве проводила много времени на полуострове, когда он был еще украинским.