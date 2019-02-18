Минздрав поддержал введение минимальных цен на весь алкоголь

Как заявил ранее заместитель министра финансов Илья Трунин , два ведомства анализируют возможность установления минимальных розничных цен не только на крепкий алкоголь, но и на другие виды спиртных напитков — при этом конкретных предложений и решений на данный момент нет.

В Минздраве привели данные Всемирной организации здравоохранения , которые доказывают: повышение цен и акцизов на алкогольную продукцию — самый эффективный способ добиться сокращения потребления спиртных напитков.

При этом снижение уровня потребления алкогольной продукции россиянами является одной из приоритетных задач, приводит RNS заявление пресс-служба Минздрава.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Министерство здравоохранения России внесет на рассмотрение в правительство законопроект о повышении возраста продажи алкогольных напитков с 18 до 21 года.