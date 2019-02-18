Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав поддержал введение минимальных цен на весь алкоголь 

Вечерняя Москва + ещё 4 1 час назад
Фото: pixabay.com
В пресс-службе Министерства здравоохранения России позитивно оценили инициативу Министерства финансов по введению минимальной розничной цены на все алкогольные напитки.
Как заявил ранее заместитель министра финансов Илья Трунин, два ведомства анализируют возможность установления минимальных розничных цен не только на крепкий алкоголь, но и на другие виды спиртных напитков — при этом конкретных предложений и решений на данный момент нет.
В Минздраве привели данные Всемирной организации здравоохранения, которые доказывают: повышение цен и акцизов на алкогольную продукцию — самый эффективный способ добиться сокращения потребления спиртных напитков.
При этом снижение уровня потребления алкогольной продукции россиянами является одной из приоритетных задач, приводит RNS заявление пресс-служба Минздрава.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Министерство здравоохранения России внесет на рассмотрение в правительство законопроект о повышении возраста продажи алкогольных напитков с 18 до 21 года.
Вечерняя Москва: последние новости
Первый канал показал, как зрители шоу «Поле чудес» пакетами уносят еду Умер герой одной из самых известных фотографий в истории СК начал проверку инцидента с Василием Лановым в аэропорту
Комментарии1
Общество , Илья Трунин , Минздрав РФ , ВОЗ , Минфин
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
Шоу-бизнес
Раскрыты детали новых санкций ЕС против России
Политика В мире
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео
Общество
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение