В пресс-службе Министерства здравоохранения России позитивно оценили инициативу Министерства финансов по введению минимальной розничной цены на все алкогольные напитки.
Как заявил ранее заместитель министра финансов Илья Трунин, два ведомства анализируют возможность установления минимальных розничных цен не только на крепкий алкоголь, но и на другие виды спиртных напитков — при этом конкретных предложений и решений на данный момент нет.
В Минздраве привели данные Всемирной организации здравоохранения, которые доказывают: повышение цен и акцизов на алкогольную продукцию — самый эффективный способ добиться сокращения потребления спиртных напитков.
При этом снижение уровня потребления алкогольной продукции россиянами является одной из приоритетных задач, приводит RNS заявление пресс-служба Минздрава.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Министерство здравоохранения России внесет на рассмотрение в правительство законопроект о повышении возраста продажи алкогольных напитков с 18 до 21 года.