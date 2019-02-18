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Пакет на голове: подробности инцидента с потерявшимся мальчиком
Пакет на голове: подробности инцидента с потерявшимся мальчиком

Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере 

Рамблер 1 час назад
32-летняя дама, которая намеревалась вылететь рейсом авиакомпании JetBlue Airways из Форт-Лодердейла в Лас-Вегас, была выставлена из лайнера и арестована. Узнав, что в салоне её соседями оказались мама и трёхлетний малыш, Валерия Гонсалес устроила скандал. Девушка была нетрезва и грубила, отказываясь лететь рядом с ребёнком. Увидев, что соседка снимает дебош, Валерия плюнула в неё и снова начала хамить. В конце концов сотрудники авиакомпании вывели скандалистку из салона самолёта, усадили в кресло для транспортировки инвалидов и отправили к терминалу. Гонсалес пыталась вырваться и ударила сотрудницу аэропорта, после чего к делу подключилась полиция.
Общество , Видео , Происшествия
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