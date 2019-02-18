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YouTube заблокировал пародию на шоу Первого канала 

Рамблер 1 час назад
Фото: "Время покажет"/ Первый канал
В YouTube не доступен для просмотра ролик с пародией участников программы «Однажды в России» на ток-шоу Первого канала «Время покажет». Администрация хостинга заблокировала видео «в связи с поступившей жалобой на нарушение авторских прав».
Пародия на шоу стала частью программы, вышедшей в эфир на ТНТ 13 февраля. Юмористы назвали свою версию ток-шоу «Время накажет», один из фронтменов Азамат Мусагалиев выступил в роли ведущего Артёма Шейнина. Темой «программы» стало задержание более 200 тысяч российских шпионов в Лондоне. Мусагалиев спародировал агрессивную манеру ведения передачи Шейниным. В течение ролика «ведущий» «Время накажет» несколько раз порывался избить «британских экспертов».
«Сегодня мы снова наказали всех, кто не согласен с тем, что мы добро», — прозвучало в конце ролика.
Политическое ток-шоу «Время покажет», которое Артём Шейнин ведёт вместе с Екатериной Стриженовой, выходит в эфир с 2014 года. За это время сотрудники программы не раз оказывались в центре скандала. Например, Шейнин неоднократно употреблял в прямом эфире нецензурные выражения, а редактор ток-шоу Тимофей Ермаков вынужден был уволиться из-за провокационного поста в соцсетях, в котором он оправдал расстрел царской семьи.
Комментарии25
Общество , Азамат Мусагалиев , Екатерина Стриженова
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