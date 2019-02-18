Соловьев ответил на обвинения Горринга 

Журналист Владимир Соловьев ответил бывшему топ-менеджеру Росгеологии Руслану Горрингу, обвинившему его в потере своей девушкой ребенка.
В конце января Росгеология уволила Горринга в связи с появлением в Сети видео, на котором тот матерится и признается в сексуальных связях с подчиненными. Скандальная запись с чиновником обсуждалась среди прочего и на шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
На прошлой неделе Горринг заявил радиостанции «Говорит Москва», что именно тот эфир стал причиной, по которой у его девушки произошел выкидыш на третьем месяце беременности.
«Есть же и у журналистики границы», — заявил Горринг.
Накануне Соловьев ответил Горрингу в своем твиттере. По его словам, интерес бывшего топ-менеджера государственной компании к пределам журналистики правильный, однако его самого больше интересуют «пределы казнокрадства» Горринга.
«И когда ты в тюрьму сядешь! Надолго! Со своими подельниками! И кураторами! И теми, кто тебя крышует!» — прокричал журналист на опубликованной видеозаписи.
Соловьев удивился, сколь «нежными» оказываются «душевные структуры» лишившихся работы чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.
«При этом до этого они из себя пыжат! Мужик-мужик, все дела! Да я! Да ути-пути! Зуб даю!» — посетовал журналист.