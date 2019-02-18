Соловьев ответил на обвинения Горринга

Журналист Владимир Соловьев ответил бывшему топ-менеджеру Росгеологии Руслану Горрингу, обвинившему его в потере своей девушкой ребенка.

В конце января Росгеология уволила Горринга в связи с появлением в Сети видео, на котором тот матерится и признается в сексуальных связях с подчиненными. Скандальная запись с чиновником обсуждалась среди прочего и на шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

На прошлой неделе Горринг заявил радиостанции «Говорит Москва» , что именно тот эфир стал причиной, по которой у его девушки произошел выкидыш на третьем месяце беременности.

«Есть же и у журналистики границы», — заявил Горринг.

Накануне Соловьев ответил Горрингу в своем твиттере. По его словам, интерес бывшего топ-менеджера государственной компании к пределам журналистики правильный, однако его самого больше интересуют «пределы казнокрадства» Горринга.

«И когда ты в тюрьму сядешь! Надолго! Со своими подельниками! И кураторами! И теми, кто тебя крышует!» — прокричал журналист на опубликованной видеозаписи.

Соловьев удивился, сколь «нежными» оказываются «душевные структуры» лишившихся работы чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.