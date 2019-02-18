«Вербовка» пенсионеров на работу во ФСИН попала на видео

Видео под названием «Сотрудники ИК-46 приняли участие в ярмарке» появилось 17 февраля в аккаунте регионального управления ФСИН. В описании к ролику говорится, что сотрудники службы исполнения наказаний предлагали посетителям ярмарки свою продукцию и агитировали горожан поступать в ФСИН на службу. В ролик попал тот момент, когда один из сотрудников рассказывает о деталях приёма на работу двум пенсионеркам.

«Почитайте, изучите. Очень интересное предложение», — говорит сотрудник ФСИН, протягивая пожилым женщинам буклеты.

Пользователи сети посчитали, что, таким образом, управление ФСИН пытается решить кадровую проблему. Однако, каналу «360» в ведомстве пояснили, что это ошибка.

«У нас на службу можно попасть до 40 лет. Для имиджа, может быть, какой-то буклетик вручили», — заявил представитель ФСИН Александр Левченко.

По его словам, основная цель ведомства — представить на ярмарке продукцию, производимую собственным подсобным хозяйством. В стенах колоний изготавливают продукты питания, предметы обихода, предметы ручной работы, выполненные заключёнными.