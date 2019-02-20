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МИД: курсы по подготовке к Тотальному диктанту пройдут в 14 странах 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД России объявил, что в 2019 году курсы по русскому языку в рамках подготовки к Тотальному диктанту будут проведены в 14 странах. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Facebook.
«Курсы русского языка по подготовке к Тотальному диктанту будут проходить в 14 странах», — указано в сообщении.
Отмечается, что курсы пройдут в России, Абхазии, ОАЭ, Вьетнаме, Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, Италии, Израиле, Казахстане, Монголии, Эстонии и на Кипре.
Также указывается, что занятия начнутся на текущей неделе.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщило, что Ижевск намерен вновь побороться за звание столицы Тотального диктанта.
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