МИД: курсы по подготовке к Тотальному диктанту пройдут в 14 странах

МИД России объявил, что в 2019 году курсы по русскому языку в рамках подготовки к Тотальному диктанту будут проведены в 14 странах. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Курсы русского языка по подготовке к Тотальному диктанту будут проходить в 14 странах», — указано в сообщении.

Отмечается, что курсы пройдут в России, Абхазии, ОАЭ, Вьетнаме, Германии, Франции, Великобритании, Финляндии, Италии, Израиле, Казахстане, Монголии, Эстонии и на Кипре.

Также указывается, что занятия начнутся на текущей неделе.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщило, что Ижевск намерен вновь побороться за звание столицы Тотального диктанта.