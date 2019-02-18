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В Перми прохожие спасли человека, провалившегося под лед 

РИА Новости + ещё 2 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Прохожие в Перми спасли человека, провалившегося под лед на Каме, но от помощи вызванных на место врачей пострадавший отказался, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.
В субботу, по данным издания "Местное время", в Кировском районе Перми женщина провалилась под лед на Каме и начала тонуть. На помощь ей поспешили случайные прохожие, которые и вытащили ее из воды.
"На поступивший в скорую помощь вызов сразу была назначена бригада. Но через 8 минут пришел отказ", — рассказали агентству в минздраве.
По информации издания "Местное время", скорую помощь после ЧП вызвали очевидцы, но пострадавшая отказалась от помощи медиков и самостоятельно покинула место происшествия.
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