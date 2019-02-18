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Музей русского горя появится в России 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Музей русского горя может появиться на месте музея писателя Федора Решетникова, передает РИА "Новости" со ссылкой на городское управление культуры Екатеринбурга.
К 300-летнему юбилею Екатеринбурга музеи города обновляют свои концепции. Так, Объединенный музей писателей Урала было предложено переименовать в Литературный квартал, а Музей Федора Решетникова в Музей русского горя.
"Это позволит ему придать творчеству писателя большую узнаваемость — Федор Михайлович Решетников известен очерками и романами, повествующими о жизни низших слоев населения", — говорит глава управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.
Ранее сообщалось, что у Русского музея протекла крыша.
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