Музей русского горя появится в России

Музей русского горя может появиться на месте музея писателя Федора Решетникова, передает РИА "Новости" со ссылкой на городское управление культуры Екатеринбурга

К 300-летнему юбилею Екатеринбурга музеи города обновляют свои концепции. Так, Объединенный музей писателей Урала было предложено переименовать в Литературный квартал, а Музей Федора Решетникова в Музей русского горя.

"Это позволит ему придать творчеству писателя большую узнаваемость — Федор Михайлович Решетников известен очерками и романами, повествующими о жизни низших слоев населения", — говорит глава управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.

Ранее сообщалось, что у Русского музея протекла крыша.