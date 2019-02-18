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Новый вид транспорта появится в Москве 

Рамблер 2 часа назад
В Москве в ближайшие годы появится новый вид транспорта — канатная дорога. Уже идёт согласование проекта, по которому фуникулёр свяжет районы на севере столицы. От Сходненской до Речного вокзала, возможно, будет вести канатная дорога, расположенная в 40 метрах над землёй. Она будет соединять берега канала имени Москвы. Планируется, что фуникулёр интегрируют в систему городского транспорта, так что проехать по нему можно будет по обычному билету. Воспользовавшись канатной дорогой, пассажиры смогут попасть из одного района в другой за 7 минут, тогда как сейчас на это уходит не менее получаса. Предполагается, что окупится дорога за 8 лет.
Общество , Видео , Новости Москвы , Москва
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