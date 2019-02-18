Поиздевался над Лениным: Шнуров написал стихи о революции

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме свою фотографию в кепке, которую снабдил стихами, посвященными Владимиру Ленину. В них он назвал себя трусливым и в ироничной форме заявил, что не готов устраивать мировую революцию.

Лидер и создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров продолжает будоражить общественность своими стихами. В последнее время Шнур в своем творчестве не упускает ни одной громкой темы, однако в этот раз музыкант решил коснуться хорошо всем известной исторической фигуры. В своем инстаграме Шнуров опубликовал стихотворение, «посвященное» Владимиру Ленину. По традиции музыкант не избежал нецензурных выражений.

«Эх, [неприятный] старичок, // Где же твой броневичок? // Дал бы джазу ты, как Ленин, // И поставил на колени // Всех [толстых] буржуа», — написал Шнур под своей фотографией, на которой он одет в пальто, валенки и характерную кепку.

Однако артист в шутливой форме назвал себя трусливым и отказался от идеи затевать мировую революцию

«Я, пожалуй, погожу, а? // Нет, не то чтобы труслив, // Чтоб буржуев уничтожить, // Я как Ленин мчу в Разлив, // Хотя и труслив я тоже», — завершил свой короткий стих Шнуров.

Такое стихотворение стало неожиданностью для интернет-пользователей и вызвало неоднозначную реакцию среди его подписчиков. Некоторые из них поддержали музыканта. «Сережа — молодец», «Красава», «Невероятно, магия!» — прокомментировали пользователи публикацию Шнура.

Но нашлись те, кто не оценил юмора.

«Не пора ли, дорогой, набраться культуры!», «И тебя Сергей, на колени поставят», — ответила на пост другая категория людей.

Публикация Шнурова о Ленине стала одной из немногих, где артист не высказался на злободневную тему. За последний год его поклонники уже привыкли, что музыкант высказывается буквально по каждому громкому событию в жизни страны.

Так, совсем недавно в прицел критики Шнурова попал певец Юрий Лоза , известный своими неоднозначными высказываниями о музыкальном процессе. Реакцию лидера группы «Ленинград» вызвало то, что Лоза выступил с критикой в адрес народной артистки СССР Ады Роговцевой

«Растолкует, он как есть — культура. // Чистый мыслями, как белый лист. // По любым вопросам вездесущий Юра // Замечательно большой специалист», — написал он.

В своем комментарии для радиостанции «Говорит Москва» Юрий Лоза подчеркнул, что не считает стихами творчество Шнурова, которого он недавно сравнил с «помоечным бомжом» из-за употребления ненормативной лексики.

«Почему я, поэт, должен отвечать не поэту? Что вы думаете, что я опущусь до его языка и тоже начну материться, и с ним полемизировать?» — сказал Лоза.

Комментируя ситуацию он также упомянул пословицу «собака лает — ветер носит», сказав, что у него и Шнурова «разный уровень».

Также Шнуров в стихотворной форме откликнулся на скандал вокруг возможной попытки подкупа игроком интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Александром Друзем главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера.

«Есть компьютер айбиэм (здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru»), // В нем ответы на вопросы, // Знатоки ж на букву эМ // Делают на всем бабосы. // А компьютер просто так, // Данные в себя грузя. // Оказался не простак, // Бер и потопил Друзя. // Он подставу не одну // Замутил и был таков, // Но и сам пошел ко дну, // В клуб умнейших [дураков]. // Можешь ты все знать ответы // На вопросы у Диброва, // Но при том, да и при этом, // Человеком быть [плохим]», — написал Шнуров в инстаграме.

Помимо этого, он стал одним из тех, кто откликнулся в социальных сетях на смерть 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл.

«Ритмом музыка всяка ведома (здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru»), // И с пластинок сдувая пылинки, // Вечеринка у Децела дома, // Собрался народ на поминки. // Подтянулся район и вся школа. // Кто-то снова и снова включал, // Для себя, а не для протокола, «Мои слезы, моя печаль», — высказался о смерти артиста Шнуров.

Свои стихи музыкант посвятил и умершему в возрасте 83 лет Сергею Юрскому

«Ушел со сцены нашей русской // Последний крупный динозавр», — написал он.

Шнуров отметил, что с уходом актера закончился «период Юрский».