На Новой Земле готовятся к отмене режима ЧС

Местные власти Новой Земле отменят режим ЧС — белые медведи начали уходить из населенных пунктов. Такое заявление сделал Об этом глава администрации городского округа Жиганш Мусин, сообщило ТАСС

«Массового нашествия медведей нет в пределах населенных пунктов», — сказал Мусин.

Уход полярных хищников от человеческого жилья власти связывают с изменениями погоды.

«Появился лед, место, где им можно охотиться, они уходят, им помойки совершенно не интересны», — отметил Мусин.

Режим ЧС на Новой Земле планируется отменить уже 19 февраля.

Таким образом, режим ЧС продлится десять дней. Он был введен 9 февраля. Представители власти отметили, что такого массового нашествия белых медведей не было с 1983 года.