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На Новой Земле готовятся к отмене режима ЧС 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
Местные власти Новой Земле отменят режим ЧС — белые медведи начали уходить из населенных пунктов. Такое заявление сделал Об этом глава администрации городского округа Жиганш Мусин, сообщило ТАСС.
«Массового нашествия медведей нет в пределах населенных пунктов», — сказал Мусин.
Уход полярных хищников от человеческого жилья власти связывают с изменениями погоды.
«Появился лед, место, где им можно охотиться, они уходят, им помойки совершенно не интересны», — отметил Мусин.
Режим ЧС на Новой Земле планируется отменить уже 19 февраля.
Таким образом, режим ЧС продлится десять дней. Он был введен 9 февраля. Представители власти отметили, что такого массового нашествия белых медведей не было с 1983 года.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с НСН напомнил иркутскому губернатору Левченко о запрете охоты на медведя в берлоге.
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