«Там жить невозможно»: власти Саратова почти год ищут жильё пострадавшим при обрушении многоквартирного дома

23 саратовских семьи не могут получить новые квартиры взамен потерянного ими во время обрушения многоквартирного дома единственного жилья. Дом обрушился в мае 2018-го, а в феврале людей предупредили о выселении из санатория, где им приходилось ютиться с момента аварии. Стоимость размещения в гостиничном фонде составила ориентировочно 20 миллионов рублей. На эти деньги можно было бы купить всем квартиры в новостройках, говорят жильцы. Теперь же пенсионеры, инвалиды и многодетные матери вынуждены либо переселяться в изношенное жильё маневренного фонда, либо оказаться на улице.

Вечером 7 мая 2018 года в Саратове на Проспекте строителей частично обрушился многоквартирный дом. Без жилья остались 23 семьи. Жители аварийного дома били тревогу заранее и не раз обращали внимание властей на состояние здания — капитальный ремонт там не проводился более полувека.

После обрушения власти города заселили 48 оставшихся без крыши над головой жильцов в саратовский санаторий-профилакторий «Сокол». В их числе были инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи.

6 февраля 2019 года руководство санатория известило эвакуированных жителей о том, что администрация Саратова больше не может оплачивать их пребывание в гостинице. Их бывший дом на проспекте Строителей признан аварийным и подлежащим сносу, поэтому туда жильцы вернуться уже не могут. Денег на новый дом у многих из вынужденных постояльцев санатория просто нет.

По словам одной из жительниц дома 57-летней пенсионерки Ольги Бородиновой, после того как власти перестали оплачивать их проживание и питание в санатории, половина семей смогли найти себе временное пристанище — арендовали квартиры или обратились к знакомым.

«У нас дома было мародёрство, многие жильцы лишились имущества, например, я — стиральной машины», — рассказала пенсионерка.

Самой Бородиновой обратиться не к кому — родственников в городе нет, а единственный сын уехал на заработки в Москву

«О выселении нас должны были предупредить за месяц, но этого сделано не было, — вспоминает женщина. — Моя пенсия восемь тысяч рублей, а снимать жильё — пять-шесть тысяч, и 50% я должна отдавать риэлтору».

По словам пенсионерки, когда она обратилась в администрацию Ленинского района города за помощью, ей сообщили, что дом можно было отремонтировать.

«Мне сказали: «Нечего было кричать, что дом аварийный, мы бы его отремонтировали». Но, простите, как? Сейчас весь дом повело, он в любой момент может до конца обрушиться», — сообщила Бородинова, отметив, что прокуратура возможности восстановить дом своей проверкой не установила.

«Во все трещины влезает по два-три пальца, а где-то и ладонь. Дом практически без фундамента, он там ленточный. За это время ни разу не делался капитальный ремонт. Когда начали падать кирпичи из стен на улице, управляющая компания наняла людей, которые пеной замазали эти дыры и закрасили краской. А за четыре дня до обрушения части дома, где были ванные комнаты и туалеты, с пятого этажа стали сыпаться кирпичи и камни», — описала состояние дома до обрушения Бородинова.

По словам пенсионерки, некоторым власти уже предложили маневренное жильё, но «там жить невозможно»: полы гнилые, нет дверей.

«Дома, в которых власти собираются найти маневренные квартиры, также аварийные, я также не представляю, как там живут люди», — поделилась она.

Чудом выжила

У многодетной матери-одиночки 32-летней Елены Ледяйкиной дочь родилась спустя четыре дня после обрушения дома.

Ледяйкина так же как и другие пострадавшие жильцы не может самостоятельно решить свой квартирный вопрос. Сейчас на попечении женщины трое детей, в том числе девятимесячный ребёнок.

«В день обрушения части дома я стирала, вывешивала бельё. Я успела сделать шаг, когда плита упала и дверью меня откинула в коридор. Я спаслась с ребёнком в животе», — вспоминает она. Сейчас у младенца Елены обнаружили коклюш, и всё время она проводит в больнице с ребёнком.

Как и многие жильцы, Ледяйкина потеряла имущество: бытовую технику, мебель и вещи, купленные на рождение дочери.

«Нас администрация заставила перенести вещи в гараж, сдаваемый за 2 тысячи рублей. Гараж тёк, были перепады температур. Все диваны, вся мебель испорчена, всё на мусорке», — жалуется она.

По словам Елены, её права нарушили тем, что не включили в список нуждающихся в жильё в первую очередь, несмотря на то, что она многодетная мать, оказавшаяся в чрезвычайной ситуации.

В ответ на обращение Ледяйкиной в прокуратуру ей сообщили, что «обязать выдать ей жильё невозможно», но пообещали помочь с обращением в суд, составить иск и включить в списки нуждающихся.

«Я проживаю на 13 тысяч рублей, я их трачу непосредственно на своих детей. Почему я не могу вернуть жильё, купленное на материнский капитал? Это же жильё моих детей! Почему они сейчас должны скитаться», — возмущается женщина.

В комфортных условиях

Оплачивать проживание эвакуированных жителей в санатории «Сокол» саратовская администрация прекратила 6 февраля 2019 года. По личной инициативе руководства гостиницы жильцам дали ещё две недели, чтобы найти жильё и переехать.

Управляющий комплекса пояснил, что в течение девяти месяцев лишившимся квартир людям предоставляли гостиничные условия — двух— и трёхместные номера и питание.

На эти цели администрация выделила деньги из резервного фонда города. В предоставленных RT жильцами документах говорится о том, что за период с мая по сентябрь 2018 года за их проживание и питание была выплачена сумма в размере 7,7 млн рублей, а на изначально установленный срок проживания с мая по ноябрь 2018 года выделено 12,1 млн рублей.

Стоимость размещения в гостиничном фонде составила ориентировочно 20 миллионов рублей.

«На те суммы, которые они за нас выплачивали в «Соколе», можно было найти квартиры в новостройке. Это укладывается в бюджет. Люди бы потихоньку их отделали и жили уже в своих квартирах», — подчеркнула пенсионерка Бородинова.

14 февраля оставшихся без жилья граждан пригласили в прокуратуру Ленинского района Саратова.

«Те, кто имеют право на получение маневренного жилья, могут встать в очередь. Остальным придется ждать 1 июня, когда они смогут обратиться в суд», — передала суть разговора в прокуратуре одна из пострадавших жительниц дома Надежда Родионова.

Самой Родионовой в маневренном жилье отказали, потому что у мужа есть в собственности жилплощадь. «У мужа есть ½ своей жилплощади, хотя на ней и живут другие люди. Я готова отремонтировать маневренное жилье, если администрация поможет со стройматериалами», — отметила Родионова.

Никто не останется на улице

В пресс-службе администрации Саратова RT сообщили, что жильцам дома на проспекте Строителей был разъяснён порядок получения маневренного жилья — какие документы надо собрать, чтобы встать в очередь.

Согласно статье 95 Жилищного кодекса РФ, квартиры маневренного фонда предоставляются гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

«Из 23 семей, размещенных в «Соколе», 12 семей подали документы на маневренный фонд. В настоящее время им предлагаются квартиры, которые есть в этом маневренном фонде. Ездят, смотрят, соглашаются, не соглашаются. Под каждого абсолютно индивидуальный подход, потому что семьи разные, у кого-то дети маленькие, соответственно им нужен больший метраж», — уточнили чиновники.

По словам представителя администрации, остальные семьи пока документы не подали.

«В любом случае позиция главы города однозначна: никакая семья, ни один человек брошен не будет, выброшен на улицу он также не будет, как об этом заявляется в прессе. Ведётся работа для того, чтобы граждане приобрели временное жилье, пока будет решаться вопрос с их расселением их дома», — заявили RT в администрации.

Вопрос получения постоянного жилья, как уточнили власти города, зависит от момента, когда дом попадёт в программу расселения.

«Тогда граждане смогут либо в судебном порядке взыскивать денежные средства и получать квартиры, либо дожидаться очереди на расселение этого дома и получать квартиры в порядке очереди», — сообщили в пресс-службе.

Индивидуальный подход

38-летний инвалид Александр Захаров , один из жильцов аварийного дома, отказывается переезжать в маневренное жильё. По его словам, оно совершенно непригодно для проживания.

В результате давней травмы, о которой Захаров говорить отказался, он ходит на костылях, так как одна нога на восемь сантиметров короче другой.

Захаров покинул «Сокол» и поселился у друзей, как только узнал о том, что администрация больше не будет оплачивать их проживание.

В беседе с RT Захаров отметил, что не может жить в предлагаемой властями комнате. В ответ на его замечание о наличии ремонта в прошлом жилье чиновники предложили сделать косметический ремонт и во временном.

«Мне говорили: «Александр, вы не можете вложиться и сделать косметический ремонт?». Вы знаете, сколько я в ту квартиру вложил?», — негодует мужчина. Пенсия Захарова — 8 тысяч рублей, на которые он и живёт: «Из каких средств я должен вложиться»?

В ответ на критические замечания о качестве маневренного жилья, которое было предложено эвакуированным гражданам, в пресс-службе администрации Саратова обратили внимание на статус жилья — оно временное и не может быть таким же комфортным, как и собственное.

«Администрация Ленинского района готова к диалогу. Если не устроило одно маневренное жильё, ему предложили другое. В ближайшее время ему покажут другие возможные варианты, где можно разместиться», — сообщили RT в городской администрации.

Также в администрации подчеркнули, что по законодательству маневренным жильём является любое жилое помещение площадью от шести квадратных метров.