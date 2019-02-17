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Телеведущий Попов прокомментировал молчание в эфире украинского канала 

Говорит Москва 13 минут назад
Фото: кадр видео
Телеведущий Попов прокомментировал молчание в эфире украинского канала.
«Глупо вестись на провокации. Я им, конечно, ответил, но они никогда не покажут этого в эфире», — написал журналист в своём Telegram-канале.
Во время Мюнхенской конференции по безопасности репортёры украинского телеканала «Прямой» вывели Евгения Попова в прямой эфир и спросили, когда он будет защищать честь своей супруги и коллеги по каналу «Россия 1» Ольги Скабеевой, которую недавно в кулуарах ПАСЕ толкнул украинский депутат Борислав Берёза. Попов полторы минуты молчал, разглядывая что-то в своём телефоне.
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