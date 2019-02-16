Низкие пенсии и дефицит: Познер раскритиковал СССР

Жизнь в Советском Союзе была ужасной, а людям в СССР жилось очень непросто, заявил журналист Владимир Познер . Одними из главных проблем, которые тогда существовали, он назвал постоянный дефицит товаров, а также нищенские зарплаты и пенсии.

Так телеведущий ответил на вопрос одного из своих поклонников.

«Поскольку я жил в СССР — и довольно долго, и много ездил по стране, — то считайте, что я первый, который говорит вам, что тогда жизнь была ужасна», — написал Познер на своём официальном сайте.

Он напомнил, что в те годы люди «месяцами не видели ни мяса, ни колбасы, целыми автобусными десантами приезжали в Москву за продуктами, потому что у них на периферии ничего не было».

Познер также отметил, что зарплаты и пенсии во времена СССР были на очень низком уровне.

При этом при наличии хороших врачей система здравоохранения была плохой, считает он.

Из плюсов журналист назвал лишь систему школьного образования. Однако и она была выстроена в соответствии с идеологией.

Ранее, как сообщал News.ru, Владимир Познер назвал рабами почитателей Иосифа Сталина. По его мнению, благосклонно к тому относятся те люди, которые «тогда не жили, и они только повторяют то, что им говорят, в частности СМИ, но и не только».