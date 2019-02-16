Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Муж Скабеевой промолчал полторы минуты в эфире украинского канала 

Lenta.ru + ещё 1 24 минуты назад
Журналисты украинского телеканала «Прямий» («Прямой») Петр Залмаев и Тарас Березовец обратились за комментарием к ведущему ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгению Попову на тему того, собирается ли он защитить честь своей супруги и коллеги Ольги Скабеевой, которую в январе толкнули во время мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Попов так и не ответил им, промолчав полторы минуты.
Залмаев напомнил российскому журналисту, что за Скабееву вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, призвавший защитить честь ведущей перед ее обидчиком, депутатом Верховной Рады Бориславом Березой. «Вопрос теперь за вами: собираетесь ли вы это делать?» — спросили Попова. Тот уткнулся в мобильный телефон и лишь на секунду взглянул на камеру.
«Когда вы собираетесь защищать честь своей жены, которую в том числе обвинили в том, что ее рот является сливным бачком? Вы будете отвечать нам, чтобы вас услышали украинские телезрители?» — настаивал украинский журналист. Попов молча продолжил смотреть в телефон.
Березовец предположил, что «Попов, очевидно, поражен тем уровнем цинизма, который демонстрируют украинские медиа» и вновь предложил собеседнику дать комментарий, пообещав, что ответ пойдет в эфир без какого-либо монтажа, однако россиянин снова промолчал.
Журналисты, вероятно, встретились в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, откуда Попов 16 февраля анонсировал репортаж с кадрами с президентом Украины Петром Порошенко. Охранник политика, как утверждают издания медиахолдинга ВГТРК, вцепился в руку корреспондента «России 1» и оттолкнул его.
Попов и Скабеева в браке с 2013 года. С сентября 2016-го они совместно ведут ток-шоу «60 минут» на «России 1».
Последние новости
В Москве закрыли пять станций метро Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова Турция отказалась променять С-400 на американские Patriot
Комментарии1
Общество , Видео , Рамзан Кадыров , Петр Порошенко , Совет Европы , Верховная Рада , ВГТРК , Чеченская Республика
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
«Нужны санкции»: Савченко поймала Порошенко на вранье
В мире Статьи
«Изменила мнение о Децле»: чего ждать от исповеди матери
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение