Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала

Муж Скабеевой промолчал полторы минуты в эфире украинского канала

Журналисты украинского телеканала «Прямий» («Прямой») Петр Залмаев и Тарас Березовец обратились за комментарием к ведущему ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгению Попову на тему того, собирается ли он защитить честь своей супруги и коллеги Ольги Скабеевой, которую в январе толкнули во время мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы . Попов так и не ответил им, промолчав полторы минуты.

Залмаев напомнил российскому журналисту, что за Скабееву вступился глава Чечни Рамзан Кадыров , призвавший защитить честь ведущей перед ее обидчиком, депутатом Верховной Рады Бориславом Березой. «Вопрос теперь за вами: собираетесь ли вы это делать?» — спросили Попова. Тот уткнулся в мобильный телефон и лишь на секунду взглянул на камеру.

«Когда вы собираетесь защищать честь своей жены, которую в том числе обвинили в том, что ее рот является сливным бачком? Вы будете отвечать нам, чтобы вас услышали украинские телезрители?» — настаивал украинский журналист. Попов молча продолжил смотреть в телефон.

Березовец предположил, что «Попов, очевидно, поражен тем уровнем цинизма, который демонстрируют украинские медиа» и вновь предложил собеседнику дать комментарий, пообещав, что ответ пойдет в эфир без какого-либо монтажа, однако россиянин снова промолчал.

Журналисты, вероятно, встретились в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, откуда Попов 16 февраля анонсировал репортаж с кадрами с президентом Украины Петром Порошенко . Охранник политика, как утверждают издания медиахолдинга ВГТРК , вцепился в руку корреспондента «России 1» и оттолкнул его.

Попов и Скабеева в браке с 2013 года. С сентября 2016-го они совместно ведут ток-шоу «60 минут» на «России 1».