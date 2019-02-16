Полиция Чечни проводит рейды против ношения камуфлированной одежды

Власти республики считают необходимым распространить проверки на всю территорию РФ

«Ничего из ряда вон выходящего нет вне рамок обычных действий правоохранительных органов. Специальную форму должны носить те, кому положено. Поэтому я не вижу ничего странного в том, что правоохранительные органы Чеченской республики пресекают другие случаи.

Вообще, это должно быть не только по всей Чечне, потому что у нас много тут в разных камуфляжах ходят и по России и вводят людей в заблуждение. Поэтому у нас с вами огромное количество случаев по всей РФ, когда люди, надевая камуфляжную или какую-либо другую форму, напоминающую форму сотрудников спецслужб, творят не очень благовидные дела. Лучше всего, если бы такая проверка была проведена по всей стране».

Умаров подчеркнул, что всецело поддерживает борьбу с ношением камуфляжа в общественных местах обычными гражданами. По словам чиновника, это делается для защиты интересов этих же людей.

«Я только за то, чтобы усилить такие рейды, чтобы была четкая дифференциация между госслужащим, будь он сотрудник полиции или других правоохранительных органов, и простыми гражданами, которые не уполномочены производить какие-либо действия, которые являются прерогативой правоохранительных органов. Во имя того, чтобы не садились за решётку эти люди, и не обманывались те, кто видят людей в этой форме и думают, что это правоохранители, поддаются на разного рода провокации, а потом становятся жертвами уголовных преступлений».

Ранее портал «Кавказский узел» со ссылкой на сообщения местных жителей сообщил, что в Гудермесском районе полицейские провели рейды, в ходе которых останавливали мужчин в военной форме и предупреждали их о недопустимости ношения камуфляжа в общественных местах. Массовое ношение жителями Чечни элементов военной формы, по объяснениям правоохранителей, подрывает авторитет силовых структур и пугает туристов.