Москва простилась с Сергеем Захаровым

Церемония прощания с советским и российским певцом, народным артистом России Сергеем Захаровым завершилась в столице. Отдать дань памяти пришли близкие и коллеги певца.

Траурное мероприятие проходило в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища.

«Всё прошло очень тепло, очень достойно», — сообщила ТАСС директор артиста Лариса Бутырина.

После прощания состоится кремация, а прах артиста будет захоронен позднее на кладбище Зеленогорска под Санкт-Петербургом.

Как сообщал News.ru, Сергей Захаров умер 14 февраля на 69-м году жизни. На 3 марта у него было запланировано выступление в концертном зале у Финляндского вокзала.