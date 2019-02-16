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Москва простилась с Сергеем Захаровым 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Церемония прощания с советским и российским певцом, народным артистом России Сергеем Захаровым завершилась в столице. Отдать дань памяти пришли близкие и коллеги певца.
Траурное мероприятие проходило в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища.
«Всё прошло очень тепло, очень достойно», — сообщила ТАСС директор артиста Лариса Бутырина.
После прощания состоится кремация, а прах артиста будет захоронен позднее на кладбище Зеленогорска под Санкт-Петербургом.
Как сообщал News.ru, Сергей Захаров умер 14 февраля на 69-м году жизни. На 3 марта у него было запланировано выступление в концертном зале у Финляндского вокзала.
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Общество , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС , Москва
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