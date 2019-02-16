Гусман уверен, что главным наставником конкурса «Лидеры России» является президент

По словам первого заместителя гендиректора ТАСС, поначалу он не верил, что второй конкурс сможет повторить успех первого, однако затем поменял свое мнение

"Справедливо будет сказать, что у этого конкурса есть главный наставник… это президент России. Он, действительно, является главным наставником этого конкурса, он является главным наставником всех вас. И я с этим вас поздравляю", — сказал Гусман в субботу в своем приветствии к участникам конкурса в ходе церемонии открытия первого полуфинала для регионов Центрального федерального округа.

По его словам, поначалу он не верил, что второй конкурс "Лидеры России" сможет повторить успех первого, однако затем поменял свое мнение. "У меня было большое опасение, что вот этот высший пилотаж первого конкурса не реализуется дальше <…> Действительно, нынешний конкурс проходит на порядок организованней, точнее, если хотите, умнее и ярче, чем первый. Это о многом говорит", — пояснил Гусман.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" — флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя, 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе, в очные полуфиналы конкурса вышли около 3,3 тыс. человек.