Щеголев: конкурс «Лидеры России» дает участникам новые возможности

Управленческий конкурс "Лидеры России" даёт участникам новые возможности, позволяет не только сформулировать идею, но и реализовать её, заявил в субботу журналистам полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев

"Конкурс ещё очень молодой. Его результат — это то, что у людей, молодых людей, людей, как мы видим сейчас, и достаточно зрелых, состоявшихся появляются новые возможности. Эти возможности (позволяют) на первый взгляд сформулировать идею, о которой вы говорите, а на втором этапе попытаться её реализовать", — сказал Щеголев

Он добавил, что результаты не достигаются сиюминутно, одномоментно, и для реализации идей в заметных масштабах страны нужно время.