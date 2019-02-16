Управленческий конкурс "Лидеры России" даёт участникам новые возможности, позволяет не только сформулировать идею, но и реализовать её, заявил в субботу журналистам полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев.
"Конкурс ещё очень молодой. Его результат — это то, что у людей, молодых людей, людей, как мы видим сейчас, и достаточно зрелых, состоявшихся появляются новые возможности. Эти возможности (позволяют) на первый взгляд сформулировать идею, о которой вы говорите, а на втором этапе попытаться её реализовать", — сказал Щеголев
Он добавил, что результаты не достигаются сиюминутно, одномоментно, и для реализации идей в заметных масштабах страны нужно время.
"Тот факт, что этот конкурс продолжается и с каждым годом его популярность все выше, говорит о том, что очень много людей, которые его заметили, которые считают, что он даёт действительно шансы и возможности", — заключил Щеголев.