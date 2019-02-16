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В Петербурге умер театральный художник Виктор Григорьев 

РИА Новости + ещё 1 32 минуты назад
Фото: vk.com
Художник Виктор Григорьев, участвовавший в создании более 40 спектаклей в разных российских театрах и работавший в жанре арт-механики, скончался в пятницу на 66-м году жизни, сообщает открытая киностудия "Лендок".
"Сегодня не стало настоящего волшебника… В возрасте 65 лет скончался Виктор Григорьев… Виктор поставил более сорока спектаклей в разных городах России, несколько кинофильмов, карнавалы и городские праздники в разных городах и странах", — говорится в сообщении на официальной странице киностудии в соцсети "ВКонтакте".
В память о Григорьеве студия "Лендок" в воскресенье покажет документальный фильм Сергея Ландо "Петербургские куклы" с участием художника.
О причине его смерти и дате похорон пока не сообщается. Как следует из страницы Григорьева в Facebook, последнее сообщение в соцсети он оставил в четверг вечером, разместив одну из своих старых фотографий.
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