В Петербурге умер театральный художник Виктор Григорьев

Художник Виктор Григорьев , участвовавший в создании более 40 спектаклей в разных российских театрах и работавший в жанре арт-механики, скончался в пятницу на 66-м году жизни, сообщает открытая киностудия "Лендок".

"Сегодня не стало настоящего волшебника… В возрасте 65 лет скончался Виктор Григорьев… Виктор поставил более сорока спектаклей в разных городах России, несколько кинофильмов, карнавалы и городские праздники в разных городах и странах", — говорится в сообщении на официальной странице киностудии в соцсети "ВКонтакте".

В память о Григорьеве студия "Лендок" в воскресенье покажет документальный фильм Сергея Ландо "Петербургские куклы" с участием художника.

О причине его смерти и дате похорон пока не сообщается. Как следует из страницы Григорьева в Facebook, последнее сообщение в соцсети он оставил в четверг вечером, разместив одну из своих старых фотографий.