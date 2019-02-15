Пропавший в Южной Осетии леопард Эльбрус мог умереть от голода

Переднеазиатский леопард (кавказский барс) Эльбрус, который пропал из виду в дикой природе Южной Осетии , предположительно, умер от голода, сообщил в пятницу ТАСС директор Государственного заповедника Южной Осетии Анатолий Бестаев.

"Сигнал от маячка, который был на леопарде, фиксируется со спутника на высоте 3 тыс. м над уровнем моря на горе Бурсамдзели (высота 3800 м над уровнем моря) и не двигается. Вероятнее всего, он умер от голода, так как в это время года там мало дичи, или, мы надеемся, животное просто сбросило ошейник с маячком", — сказал Бестаев.

Он отметил, что группа российских специалистов приезжала в республику, но не смогла подняться до места сигнала, так как туда в зимнее время невозможно добраться. "К месту, где находится маячок, можно будет добраться не раньше весны", — пояснил директор. Он напомнил, что ранее леопард по кличке Эльбрус, после выпуска в природу Кавказа перешел через Главный Кавказский хребет в Южную Осетию и вел себя вполне нормально, стабильно передвигался, поднимался на горные вершины и переходил реки.

Ранее координатор проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) и компании "Русгидро" по восстановлению леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков сообщал ТАСС, что сигнал со спутникового ошейника Эльбруса стал поступать около двух месяцев назад только с одной точки, что говорит либо о сбоях в его работе, либо о том, что хищник его сбросил, либо о каком-то происшествии с Эльбрусом.

О программе восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека. В 2005 году специалистами WWF России и Российской академии наук была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ , с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин