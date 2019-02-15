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Пропавший в Южной Осетии леопард Эльбрус мог умереть от голода 

ТАСС 2 часа назад
Фото: WWF России
Переднеазиатский леопард (кавказский барс) Эльбрус, который пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, предположительно, умер от голода, сообщил в пятницу ТАСС директор Государственного заповедника Южной Осетии Анатолий Бестаев.
"Сигнал от маячка, который был на леопарде, фиксируется со спутника на высоте 3 тыс. м над уровнем моря на горе Бурсамдзели (высота 3800 м над уровнем моря) и не двигается. Вероятнее всего, он умер от голода, так как в это время года там мало дичи, или, мы надеемся, животное просто сбросило ошейник с маячком", — сказал Бестаев.
Он отметил, что группа российских специалистов приезжала в республику, но не смогла подняться до места сигнала, так как туда в зимнее время невозможно добраться. "К месту, где находится маячок, можно будет добраться не раньше весны", — пояснил директор. Он напомнил, что ранее леопард по кличке Эльбрус, после выпуска в природу Кавказа перешел через Главный Кавказский хребет в Южную Осетию и вел себя вполне нормально, стабильно передвигался, поднимался на горные вершины и переходил реки.
Ранее координатор проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) и компании "Русгидро" по восстановлению леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков сообщал ТАСС, что сигнал со спутникового ошейника Эльбруса стал поступать около двух месяцев назад только с одной точки, что говорит либо о сбоях в его работе, либо о том, что хищник его сбросил, либо о каком-то происшествии с Эльбрусом.

О программе восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950 годам его численность резко сократилась, во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека. В 2005 году специалистами WWF России и Российской академии наук была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.
Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , РАН , Правительство РФ , Русгидро , Минприроды , ИТАР-ТАСС , Южная Осетия
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