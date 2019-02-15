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Кошку-сфинкса дважды выбросили умирать на улицу 

News.ru 8 минут назад
Фото: Laura Chiesa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Лысую кошку породы донской сфинкс в Биробиджане хозяева избавлялись дважды за несколько дней. Животное выбрасывали на улицу, где стоял сильный мороз.
По словам зоозащитников, последняя владелица взяла сфинкса из-за породы и передумала к вечеру. Питомец испортил ей мебель.
Активисты до часу ночи лазили по теплякам и люкам и искали кота, однако найти его не смогли. Сейчас активисты просят жителей города сообщить любую информацию о возможном местонахождении сфинкса, сообщает Life.
Ранее News.ru писал, что полиция Чеховского района Московской области проведёт проверку по инциденту с убийством кинологической собаки в районе деревни Беляево. По данным прессы, погибшего пса звали Мастер Либо (сокращённо — Ли). Он был героем московской полиции, однажды около суток шёл по следу убийцы, и в итоге злоумышленника удалось схватить.
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