Белорусы собрали деньги, чтобы оплатить долг сироты

Сочувствующие жители Белоруссии собрали сумму, необходимую для выплаты долга восьмилетней сироты и ее престарелой бабушки, сообщает Sputnik Беларусь.

Восьмидесятитрехлетняя Маргарита Дмитриевна Головко из Жлобина в 2012 году потеряла своего младшего сына Сергея. Через четыре года скончалась невестка. Внучка Ангелина осталась сиротой. Ее опекуном стала вторая бабушка.

После смерти невестки выяснилось, что у супругов были непогашенные долговые обязательства перед банком. Районный суд вынес решение о том, что долг покойных супругов будет разделен поровну между престарелой мамой Сергея и его восьмилетней дочкой. Сумма долга составила около 9 тысяч российских рублей.

Суд не учел ни возраст матери покойного должника, ни ее финансовое положение, ни состояние второго ответчика — восьмилетней девочки-сироты. SputnikБеларусь опубликовал материал об этом случае, который вызвал массу откликов читателей. Оказалось, что помочь сироте готовы десятки белорусов.

"Позвонил мужчина, я ему честно сказала, что уже оплатила часть долга. Он настоял на том, чтобы все равно возместить все расходы и тут же перечислил деньги мне на карточку", — говорит опекун Ангелины.

"Еще один мужчина, Вячеслав, узнав, что долг уже погасили, сказал, что у него самого трое детей, поэтому он хочет сделать подарок девочке. А у нее как раз скоро день рождения", — рассказала бабушка SputnikБеларусь.

Несколько человек дозвонились и до престарелой матери умершего клиента банка и тоже перечислили деньги.

Когда все деньги были собраны, кредитная организация отреагировали на общественный резонанс, и решила не взыскивать долг с сироты.

Бабушка сироты Маргарита Дмитриевна узнала, что больше не должна банку, в тот момент, когда соцработник собиралась отнести в кассу перечисленные читателями деньги.