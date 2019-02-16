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Белорусы собрали деньги, чтобы оплатить долг сироты 

РИА Новости + ещё 1 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Сочувствующие жители Белоруссии собрали сумму, необходимую для выплаты долга восьмилетней сироты и ее престарелой бабушки, сообщает Sputnik Беларусь.
Восьмидесятитрехлетняя Маргарита Дмитриевна Головко из Жлобина в 2012 году потеряла своего младшего сына Сергея. Через четыре года скончалась невестка. Внучка Ангелина осталась сиротой. Ее опекуном стала вторая бабушка.
После смерти невестки выяснилось, что у супругов были непогашенные долговые обязательства перед банком. Районный суд вынес решение о том, что долг покойных супругов будет разделен поровну между престарелой мамой Сергея и его восьмилетней дочкой. Сумма долга составила около 9 тысяч российских рублей.
Суд не учел ни возраст матери покойного должника, ни ее финансовое положение, ни состояние второго ответчика — восьмилетней девочки-сироты. SputnikБеларусь опубликовал материал об этом случае, который вызвал массу откликов читателей. Оказалось, что помочь сироте готовы десятки белорусов.
"Позвонил мужчина, я ему честно сказала, что уже оплатила часть долга. Он настоял на том, чтобы все равно возместить все расходы и тут же перечислил деньги мне на карточку", — говорит опекун Ангелины.
"Еще один мужчина, Вячеслав, узнав, что долг уже погасили, сказал, что у него самого трое детей, поэтому он хочет сделать подарок девочке. А у нее как раз скоро день рождения", — рассказала бабушка SputnikБеларусь.
Несколько человек дозвонились и до престарелой матери умершего клиента банка и тоже перечислили деньги.
Когда все деньги были собраны, кредитная организация отреагировали на общественный резонанс, и решила не взыскивать долг с сироты.
Бабушка сироты Маргарита Дмитриевна узнала, что больше не должна банку, в тот момент, когда соцработник собиралась отнести в кассу перечисленные читателями деньги.
"Поскольку долга больше нет, мы обязательно вернем деньги людям", — заявила пожилая женщина.
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Общество , Социология , ИА Sputnik
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