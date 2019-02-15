Доренко и Венедиктов объяснили появление видео пьянки Дворковича и Ткачева

В свою очередь Доренко полагает, что цель публикации видеозаписи — донести до граждан мысль, что ими управляют обычные, такие же как и они люди.

«Они не сидят в очках, пялясь в гаджеты, не печатают что-то не по-русски в ноутах, нет — они бухают и поют пошлятину. Пошлятина нас мирит и сплачивает», — заявил журналист.

В ролике, появившемся на этой неделе в соцсетях, экс-пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и бывшая глава протокола Ентальцева поют песню «Ах, судьба моя, судьба» с бокалами в руках. Дворкович пританцовывает, а Ткачев произносит тост: «За аграрное лобби!».