Бурда высказался об отстранении Друзя

Один из наиболее известных участников передачи "Что? Где? Когда?" Борис Бурда отреагировал на решение Первого канала отстранить магистра игры Александра Друзя от участия в съемках. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, он в курсе скандала, но дать какую-то оценку произошедшему пока не может.

"Но что там на самом деле, я не понял: недостаточно информации. У меня нет информации для того, чтобы все это оценить", — отметил Бурда.

В агентстве уточнили, что он также высказался о предложении лишить Друзя звания "магистр игры", которое прозвучало в Госдуме