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Бурда высказался об отстранении Друзя 

Газета.Ru 1 час назад
Один из наиболее известных участников передачи "Что? Где? Когда?" Борис Бурда отреагировал на решение Первого канала отстранить магистра игры Александра Друзя от участия в съемках. Об этом сообщает ФАН.
По его словам, он в курсе скандала, но дать какую-то оценку произошедшему пока не может.
"Но что там на самом деле, я не понял: недостаточно информации. У меня нет информации для того, чтобы все это оценить", — отметил Бурда.
В агентстве уточнили, что он также высказался о предложении лишить Друзя звания "магистр игры", которое прозвучало в Госдуме.
"Если депутаты вообще этим занимаются, их нужно немедленно лишить депутатского звания. Это вне компетенции депутатов. Звание лишает тот, кто его присвоил", — заключил Бурда.
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Общество , Видео , Борис Бурда , Госдума
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