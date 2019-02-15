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«Друзь опустил себя сам». Телекритик предсказал будущее известного знатока 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Телекритик Александр Мельман в эфире НСН рассказал о телефонном разговоре с Александром Друзем.
Александра Друзя и Илью Бера отстранили от участия в программах «Первого канала». Телеканал назвал «неэтичным и недопустимым» поступки магистра программы «Что? Где? Когда?» и главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?». «На „Первом канале“ заявили, что Друзь и Бер осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу. Там отметили, что ситуация нанесла вред репутации телеигры и самому каналу как вещателю.
Телекритик Александр Мельман в эфире НСН заявил, что Друзю будет очень сложно выкрутиться из этой щекотливой ситуации.
»К сожалению, репутация Александра Друзя, если он не извернется и не докажет обратное, что ему будет, как мне кажется, крайне трудно сделать, не просто подорвана, ее практически не осталось. "Первый канал" в этом случае очень правильно указал ему на дверь, думаю, ему лучше будет уйти. Учитывая эту ситуацию, думаю, Александр Друзь больше никогда не появится в программе "Что? Где? Когда?", я так понимаю, что его исключили из знатоков, что ж, так бывает, причем в разных жизненных форматах. Человек сам, как мы знаем, кузнец и творец своего счастья или несчастья. Он может винить только себя», — отметил он.
Собеседник НСН предположил, насколько тяжело Илье Беру дастся отстранение от участия в телепрограмме.
«У Бера неоднозначная ситуация, с одной стороны, можно сказать, что он правдоруб, а с другой — "Первый канал" тоже совершенно правильно его отстраняет именно потому, что он дал состояться именно этой нечестности, что в итоге уже бросает тень на федеральный канал. Я одобряю эти действия. Если его уволят из программы «Кто хочет стать миллионером?», он, наверное, сильно не пострадает. Я знаю, что у него есть некий бизнес, связанный с составлением вопросов, он еще и муниципальный депутат. Репутационно у него неоднозначная ситуация. А вот Друзь абсолютно страдающий персонаж во всех смыслах этого слова. Изначально я однозначно его осуждал, а после того, как поговорил с ним по телефону, мне стало его просто жалко. Он выкручивается, конечно, но очень беспомощно и неубедительно. Мне жаль, что он так себя опустил», — заключил он.
Тем не менее «Первый канал» уточняет, что в ближайшее воскресенье, 17 февраля, в эфире выйдет программа с участием Друзя. «Это тот редчайший случай, когда программа пойдет не в прямом эфире», — заявили на телеканале, пояснив, что выпуск был записан 31 января по техническим и организационным причинам. Илья Бер удовлетворен решением отстранить его от работы в программе «Кто хочет стать миллионером?» и считает его справедливым с точки зрения канала.
«У меня много интересных работ. Это всего лишь минус один проект для меня», — добавил он.
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Общество , Первый канал
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