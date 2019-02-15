Минздрав выступил против запрета на аборты

Министерство здравоохранения тесно сотрудничает с РПЦ в вопросах профилактики абортов, однако выступает против полного запрета на искусственное прерывание беременности. Дело в том, что это может привести к увеличению материнской смертности, пояснила замглавы ведомства Татьяна Яковлева

«Мы против запрета абортов в России, это может привести к криминальным абортам, и будет тогда увеличиваться материнская смертность», — заявила она в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

При этом замминистра отметила, что раньше был широкий спектр медицинских показаний к абортам, который сегодня сужен до минимума. Так, в 2016 году в России было проведено 900 тысяч операций, а в 2017 году их число составило 627 тысяч.

«Снижение в 2018 году было абсолютно точно, но данные мы пока ждём», — добавила политик.

Ранее News.ru писал, что Милонов предложил приравнять аборт к убийству человека. Парламентарий также заявил о необходимости ввести уголовную ответственность за прерывание беременности. При этом он посетовал на то, что норму будет сложно закрепить на законодательном уровне из-за «сильного абортного масонского лобби».